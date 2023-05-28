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Збірна Латвії сенсаційно стала бронзовим призером чемпіонату світу

Латвійська казка на ЧС-2023
Сьогодні 17:58 330 0
Збірна Латвії сенсаційно стала бронзовим призером чемпіонату світу
Фото: AFP

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28 травня, у Тампере (Фінляндія) у матчі за бронзові медалі чемпіонату світу-2023 з хокею збірна Латвії несподівано здолала США.

Матч завершився з рахунком 4:3. У першому періоді команди закинули по дві шайби. У третьому періоді американці вперше вийшли вперед, але латвійці змогли зрівняти рахунок. В овертаймі Латвія сенсаційно перемогла США.

Актуально: Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці

Фінал турніру Канада - Німеччина відбудеться 28 травня. Початок вирішальної гри о 20:20. 

Чемпіонат світу з хокею серед чоловічих команд
Матч за третє місце, 28 травня

США - Латвія 3:4 ОВ (2:2, 0:0), 1:1, 0:1)

Шайби: 07:49 Букартс (Дзеркалс) - 0:1, 09:45 Гримальді (Перунович, Бйорк) - 1:1, 16:09 Якш (Букартс) - 1:2, 19:03 Гримальді (Перунович, Коронато) - 2:2, 46:19 Коронато (Самберг) – 3:2, 54:21 Рубінш (Локмеліс, Букартс) – 3:3, в овертаймі 01:22 Рубінш (Даугавінс, Якс) - 3:4

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