Латвійські хокеїсти вийшли до плей-оф ЧС

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 23 травня, у Тампере (Фінляндія) та Ризі (Латвія) на чемпіонаті світу-2023 з хокею зіграно 6 матчів.

Збірна Німеччини святкувала впевнену перемогу над Францією - 5:0. Ця перемога дозволила німецьким хокеїстам вийти до плей-оф турніру. Збірна Словаччини перемогла Норвегію - 4:1. Канада здобула перемогу над Чехією. США в овертаймі здолали Швецію. Збірна Латвії в овертаймі здолала Швейцарію і вийшла до плей-оф турніру. Збірна Фінляндії розгромила Данію.

Чемпіонат світу з хокею серед чоловічих команд

7 тур, 23 травня

Група А

Німеччина - Франція 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

Шайби: 03:31 Ел (Стахов'як, Туомі) - 1:0, 15:55 Тіффельс (Петерка, Кахун) - 2:0, 22:08 Пітерка - 3:0, 43:51 Фішбух (Віссманн, Нюбельс) - 4:0, 54:54 Кастнер - 5:0

Швеція - США 3:4 ОВ (1:1, 0:2, 0:0)

Шайби: 1:0 - 09:10 Карлссон (Томмернес, Ліндберг), 1:1 16:49 Боніно (Готьє, Тайнен), 1:2 - 33:54 Гарланд (Мазур, Грімальді), 1:3 - 39:30 Хатсон, 2:3 - 54:51 Карлссон (Берггрен, Юханссон), 3:3 - 57:29 Лільєгрен (Томмернес, Ліндберг), 3:4 - 61:37 Самберг (Мазур, Тайнен)

Фінляндія - Данія 7:1 (3:0, 3:0, 1:1)

Шайби: 02:39 Анттіла - 1:0, 03:31 Охтамаа (Рантанен, Маннінен) - 2:0, 18:36 Покка (Какко) - 3:0, 22:52 Бйормінен (Песонен, Сеппалає) - 4:0, 35:08 Ламмікко (Сеппалаї) - 5:0, 38:11 Капанен (Какко, Суомела) - 6:0, 42:41 Матінпало (Оксанен) - 7:0, 42:53 Елерс - 7:1

Група В

Словаччина - Норвегія 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)

Шайби: 03:58 Гривік - 1:0, 07:30 Чехларик - 2:0, 15:43 Лантоші (Гайдош) - 3:0, 23:10 Віністад (Паульсен, Ольсен) - 3:1, 58:51 Панік - 4:1

Канада - Чехія 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Шайби: 1:0 - 19:12 Кребс (Гласс, Хант), 1:1 - 22:06 Каут, 2:1 - 44:09 Маєрс, 3:1 - 59:24 Краус

Швейцарія - Латвія 3:4 ОВ (0:0, 1:2, 2:1, 0:1)

Шайби: 21:32 Фрібергс (Індрасіс) - 0:1, 26:02 Фіала (Корві) - 1:1, 27:34 Абольс (Фрібергс, Даугавінш) - 1:2, 47:03 Міранда (Ріат, Корві) - 2:2, 53:46 Амбюль (Фіала) - 3:2, 54:56 Даугавінш (Абольс, Бальцерс) - 3:3, в овертаймі 02:25 Бальцерс (Якс) - 3:4