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Збірна Швейцарії несподівано програла Німеччині: результати чвертьфіналів ЧС-2023

Переможець групи В вилетів з турніру
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Збірна Швейцарії несподівано програла Німеччині: результати чвертьфіналів ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 25 травня, у Тампере (Фінляндія) та Ризі (Латвія) на чемпіонаті світу-2023 з хокею зіграно два чвертьфінальні матчі.

Збірна Німеччини святкувала несподівану перемогу над Швейцарією, яка раніше виграла групу В. Матч завершився з рахунком 3:1. В іншому матчі збірна США переграла Чехію - 3:0.

27 травня у півфіналі між собою зустрінуться США та Німеччина.

Актуально: Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці

Чемпіонат світу з хокею серед чоловічих команд
Чвертьфінал, 25 травня

США - Чехія 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Шайби: 1:0 - 12:04 Коронато (Хатсон, Маккі), 28:53 - 2:0 Пербікс (Грімальді), 3:0 - 49:57 Готьє (Тайнен)

Швейцарія - Німеччина 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

Шайби: 0:1 - 06:25 Кестнер (Віссманн, Мюллер), 1:1 - 20:47 Зігенталер (Фіала, Кукан), 1:2 - 37:51 Петерка (Кагун, Гаванке), 1:3 - 38:27 Штурм (Стаховяк, Мюллер)

Сьогодні на чемпіонаті світу відбудеться ще два чвертьфінальні матчі:

20:20. Канада - Фінляндія (грають у Фінляндії). Пряма трансляція на телеканалі XSport.

20:20. Швеція - Латвія (грають у Латвії). Пряма трансляція на телеканалі XSport+.

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