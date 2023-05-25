Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 25 травня, у Тампере (Фінляндія) та Ризі (Латвія) на чемпіонаті світу-2023 з хокею зіграно два чвертьфінальні матчі.
Збірна Німеччини святкувала несподівану перемогу над Швейцарією, яка раніше виграла групу В. Матч завершився з рахунком 3:1. В іншому матчі збірна США переграла Чехію - 3:0.
27 травня у півфіналі між собою зустрінуться США та Німеччина.
Актуально: Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці
США - Чехія 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Шайби: 1:0 - 12:04 Коронато (Хатсон, Маккі), 28:53 - 2:0 Пербікс (Грімальді), 3:0 - 49:57 Готьє (Тайнен)
Швейцарія - Німеччина 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)
Шайби: 0:1 - 06:25 Кестнер (Віссманн, Мюллер), 1:1 - 20:47 Зігенталер (Фіала, Кукан), 1:2 - 37:51 Петерка (Кагун, Гаванке), 1:3 - 38:27 Штурм (Стаховяк, Мюллер)
Сьогодні на чемпіонаті світу відбудеться ще два чвертьфінальні матчі:
20:20. Канада - Фінляндія (грають у Фінляндії). Пряма трансляція на телеканалі XSport.
20:20. Швеція - Латвія (грають у Латвії). Пряма трансляція на телеканалі XSport+.