Визначився перший фіналіст турніру

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 27 травня, у Тампере (Фінляндія) у першому півфінальному матчі чемпіонату світу-2023 з хокею збірна Канади переграла Латвію.

Матч завершився з рахунком 4:2. Канадські хокеїсти двічі по ходу гри відігравалися. У третьому періоді їм вдалося схилити на свою користь. Латвійська казка на ЧС-2023 ще не завершилася, адже попереду буде ще матч за бронзові медалі. А збірна Канади у фіналі побореться за золоті медалі ЧС-2023.

В іншому півфіналі збірна США буде протистояти Німеччині. Початок матчу о 18:20. Фінал турніру відбудеться 28 травня. Початок вирішальної гри о 20:20.

Чемпіонат світу з хокею серед чоловічих команд

Півфінал, 27 травня

Канада - Латвія 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)

Шайби: 0:1 - 08:18 Лосмеліс (Букартс, Зіле), 1:1 - 35:32 Бле (Кребс, Міддлтон), 1:2 - 36:38 Бальцерс, 2:2 - 40:45 Квінн (Краус, Лотон), 3:2 - 48:56 Фантіллі (Лучич, Беррон), 4:2 - 59:17 Лотон