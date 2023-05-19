Угорщина - Фінляндія 1:7: огляд матчу чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.
У матчі чемпіонату світу-2023 з хокею збірна Фінляндії розгромила Угорщину - 7:1.
Актуально: Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці
Чемпіонат світу з хокею серед чоловічих команд
5 тур, 19 травня
Група А
Угорщина - Фінляндія 1:7 (0:1, 1:1, 0:5)
Шайби: 12:52 Лехтонен - 0:1, 23:09 Какко (Арміа, Суомела) - 0:2, 26:36 Себок - 1:2, 40:51 Охтамаа (Рантанен, Маннінен) - 1:3, 43:24 Хартікайнен (Рантанен, Лехтонен) - 1:4, 46:20 Капанен (Какко) - 1:5, 54:42 Мереле (Фріман) - 1:6, 59:01 Арміа - 1:7