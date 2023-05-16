Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 16 травня, у Тампере (Фінляндія) та Ризі (Латвія) на чемпіонаті світу-2023 з хокею збірна Швейцарії впевнено переграла Казахстан.
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Чемпіонат світу з хокею серед чоловічих команд
3 тур, 16 травня
Група В
Швейцарія - Казахстан 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
Шайби: 04:48 Гайссер (Хаас, Міранда) - 1:0, 28:34 Герцог (Фора, Ріат) - 2:0, 30:59 Ріат (Рішар, Герцог) - 3:0, 40:44 Нідеррайтер (Малгін) - 4:0, 49:31 Леффль (Сентелер) - 5:0