Джерело - Чемпіон.
У Тампере (Фінляндія) у фінальному матчі чемпіонату світу-2023 з хокею збірна Канади переграла Німеччину.
Актуально: Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці
Золоті медалі ЧС-2023 здобула збірна Канади, Німеччина стала срібним призером. Бронзовим призером ЧС-2023 є збірна Латвії, яка раніше у матчі за третє місце здолала США.
Чемпіонат світу з хокею серед чоловічих команд
Фінал, 28 травня
Канада - Німеччина 5:2 (1:1, 1:1, 0:0)
Шайби: 0:1 - 07:44 Петерка (Зайдер, Мюллер), 1:1 - 10:47 Бле (Кребс, Нейборс), 1:2 - 33:47 Фішбух (Кестнер, Зайдер), 2:2 - 37:28 Краус (Кребс, Вігар), 3:2 - 44:51 Бле (Гласс), 4:2 - 51:51 Тоффолі, 5:2 - 58:06 Лотон (Квінн, Краус)