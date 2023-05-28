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Канада - Німеччина 5:2: огляд фіналу чемпіонату світу

Вчора 23:34 268 0
Канада - Німеччина 5:2: огляд фіналу чемпіонату світу
Фото: AFP

Джерело - Чемпіон.

У Тампере (Фінляндія) у фінальному матчі чемпіонату світу-2023 з хокею збірна Канади переграла Німеччину.

Актуально: Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці

Золоті медалі ЧС-2023 здобула збірна Канади, Німеччина стала срібним призером. Бронзовим призером ЧС-2023 є збірна Латвії, яка раніше у матчі за третє місце здолала США.

Чемпіонат світу з хокею серед чоловічих команд
Фінал, 28 травня

Канада - Німеччина 5:2 (1:1, 1:1, 0:0)

Шайби: 0:1 - 07:44 Петерка (Зайдер, Мюллер), 1:1 - 10:47 Бле (Кребс, Нейборс), 1:2 - 33:47 Фішбух (Кестнер, Зайдер), 2:2 - 37:28 Краус (Кребс, Вігар), 3:2 - 44:51 Бле (Гласс), 4:2 - 51:51 Тоффолі, 5:2 - 58:06 Лотон (Квінн, Краус)

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