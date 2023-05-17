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Фінляндія - Франція 5:3: огляд матчу чемпіонату світу

Сьогодні 23:08 120 0
Фінляндія - Франція 5:3: огляд матчу чемпіонату світу
Фото: AFP

Джерело - Чемпіон.

У матчі чемпіонату світу-2023 з хокею збірна Фінляндії з труднощами перемогла Францію - 5:3.

Актуально: Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці

Чемпіонат світу з хокею серед чоловічих команд
4 тур, 17 травня
Група А 

Фінляндія - Франція 5:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Шайби: 01:04 Бозон (Текс'єр) - 0:1, 04:37 Песонен (Покка, Ламміко) - 1:1, 23:35 Оксанен - 2:1, 28:31 Аддамо (Леклер, Жалле) - 2:2, 31:37 Анттіла (Матінпало) - 3:2, 45:22 Хартікайнен (Маннінен, Рантанен) - 4:2, 49:03 Бертранд (Бозон) - 4:3, 58:58 Маннінен - 5:3

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