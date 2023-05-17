Фінляндія - Франція 5:3: огляд матчу чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.

У матчі чемпіонату світу-2023 з хокею збірна Фінляндії з труднощами перемогла Францію - 5:3.

Чемпіонат світу з хокею серед чоловічих команд

4 тур, 17 травня

Група А

Фінляндія - Франція 5:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Шайби: 01:04 Бозон (Текс'єр) - 0:1, 04:37 Песонен (Покка, Ламміко) - 1:1, 23:35 Оксанен - 2:1, 28:31 Аддамо (Леклер, Жалле) - 2:2, 31:37 Анттіла (Матінпало) - 3:2, 45:22 Хартікайнен (Маннінен, Рантанен) - 4:2, 49:03 Бертранд (Бозон) - 4:3, 58:58 Маннінен - 5:3