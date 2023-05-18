Джерело - Чемпіон.
У матчі чемпіонату світу-2023 з хокею збірна Чехії святкувала перемогу над Словенією.
Актуально: Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці
Чемпіонат світу з хокею серед чоловічих команд
4 тур, 18 травня
Група В
Чехія - Словенія 6:2 (0:2, 1:0, 5:0)
Шайби: 08:23 Урбас - 0:1, 11:49 Урбас (Грегош, Єглич) - 0:2, 38:18 Кубалік (Кемпни, Томашек) - 1:2, 43:47 Кубалік (Томашек) - 2:2, 45:00 Червенка - 3:2, 51:12 Кемпни (Собота, Кубалік) - 4:2, 57:48 Кубалік (Зборіл) - 5:2, 58:56 Флек - 6:2