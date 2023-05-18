Чехи зробили камбек

Джерело - Чемпіон.

У матчі чемпіонату світу-2023 з хокею збірна Чехії святкувала перемогу над Словенією.

Чемпіонат світу з хокею серед чоловічих команд

4 тур, 18 травня

Група В

Чехія - Словенія 6:2 (0:2, 1:0, 5:0)

Шайби: 08:23 Урбас - 0:1, 11:49 Урбас (Грегош, Єглич) - 0:2, 38:18 Кубалік (Кемпни, Томашек) - 1:2, 43:47 Кубалік (Томашек) - 2:2, 45:00 Червенка - 3:2, 51:12 Кемпни (Собота, Кубалік) - 4:2, 57:48 Кубалік (Зборіл) - 5:2, 58:56 Флек - 6:2