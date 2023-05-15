Джерело - Чемпіон.

У матчі чемпіонату світу-2023 з хокею збірна Латвії в овертаймі здолала Чехію.

Чемпіонат світу з хокею серед чоловічих команд

2 тур, 15 травня

Група В

Чехія - Латвія 3:4 ОВ (1:0, 1:2, 1:1, 0:1)

Шайби: 08:36 Немечек - 1:0, 22:16 Букартш (Цибульскіс, Джерінс) - 1:1, 23:18 Дзеркалс (Фрейбергш, Бальцерс) - 1:2, 29:11 Кубалік (Червенка, Дворак) - 2:1, 45:11 Цибульскіс (Андерсон, Смірнов) - 2:3, 56:58 Кемпни (Червенка, Кубалік) - 3:3, в овертаймі 04:16 Батна (Якс) - 3:4