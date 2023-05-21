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Казахстан - Латвія 0:7: огляд матчу чемпіонату світу

Сьогодні 00:09 213 0
Казахстан - Латвія 0:7: огляд матчу чемпіонату світу
Фото: AFP

Джерело - Чемпіон.

У матчі чемпіонату світу-2023 з хокею збірна Латвії розгромила Казахстан - 7:0. 

Актуально: Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці

Чемпіонат світу з хокею серед чоловічих команд
6 тур, 20 травня
Група В 

Казахстан - Латвія 0:7 (0:2, 0:3, 0:2)

Шайби: 15:30 Букартш (Сіловс) - 0:1, 17:19 Батна (Зіле) - 0:2, 21:13 Дзеркалс (Батна, Букартш) - 0:3, 29:05 Аболс (Даугавінш, Бальцерс) - 0:4, 39:54 Індрасіш (Букартш, Фрібергс) - 0:5, 49:50 Даугавінш (Бальцерс, Аболс) - 0:6, 51:40 Аболс (Бальцерс, Даугавінш) - 0:7

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