Джерело - Чемпіон.

У матчі чемпіонату світу-2023 з хокею збірна Німеччини переграла Австрію і наблизилася до четвірки найкращих команд групи А.

Чемпіонат світу з хокею серед чоловічих команд

5 тур, 19 травня

Група А

Австрія - Німеччина 2:4 (1:2, 0:2, 1:1)

Шайби: 04:12 Штурм - 0:1, 11:15 Вольф (Шнайдер, Россі) - 1:1, 16:27 Тоумі (Мюллер) - 1:2, 32:32 Стахов'як (Шульц, Мюллер) - 1:3, 53:24 Хаудум - 2:3, 58:56 Штурм - 2:4