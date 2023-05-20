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Австрія - Німеччина 2:4: огляд матчу чемпіонату світу

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Австрія - Німеччина 2:4: огляд матчу чемпіонату світу
Фото: AFP

Джерело - Чемпіон.

У матчі чемпіонату світу-2023 з хокею збірна Німеччини переграла Австрію і наблизилася до четвірки найкращих команд групи А. 

Актуально: Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці

Чемпіонат світу з хокею серед чоловічих команд
5 тур, 19 травня
Група А 

Австрія - Німеччина 2:4 (1:2, 0:2, 1:1)

Шайби: 04:12 Штурм - 0:1, 11:15 Вольф (Шнайдер, Россі) - 1:1, 16:27 Тоумі (Мюллер) - 1:2, 32:32 Стахов'як (Шульц, Мюллер) - 1:3, 53:24 Хаудум - 2:3, 58:56 Штурм - 2:4

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