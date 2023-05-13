Швейцарія знищила Словенію, Франція здолала Австрію: результати матчів ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 13 травня, у Тампере (Фінляндія) та Ризі (Латвія) на чемпіонаті світу-2023 з хокею зіграно два матчі.

Збірна Швейцарії не мала проблем зі Словенією, забивши аж сім сухих голів. Переможець матчу Франція - Австрія визначився в овертаймі - французи вирвали перемогу.

Сьогодні на ЧС-2023 відбудеться ще чотири матчі.

Чемпіонат світу з хокею серед чоловічих команд

1 тур, 13 травня

Група А

Франція - Австрія 2:1 ОВ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Шайби: 19:28 Бозон (Клар'є) - 1:0, 46:56 Раффл (Шнайдер, Россі) - 1:1, в овертаймі 00:39 Трейлле (Бозон) - 2:1

Група Б

Швейцарія - Словенія 7:0 (2:0, 1:0, 4:0)

Шайби: 12:56 Малгін - 1:0, 13:29 Мозер (Корві, Герцог) - 2:0, 32:47 Нідеррайтер (Малгін, Хаас) - 3:0, 41:58 Малгін (Сіміон) - 4:0, 43:57 Тхуркауф (Лоффл) - 5:0, 50:49 Міранда (Річард, Бертчі) - 6:0, 57:05 Бертчі - 7:0

Сьогодні, 13 травня, на чемпіонаті світу відбудеться ще чотири матчі:

16:20. Група А. Угорщина - Данія.

16:20. Група Б. Норвегія - Казахстан. Пряма трансляція - XSport+.

20:20. Група А. Німеччина - Фінляндія. Пряма трансляція - XSport+.

20:20. Група Б. Словаччина - Латвія. Пряма трансляція - XSport.