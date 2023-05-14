Збірна США знищила Угорщину, Канада перемогла Словенію: результати матчів ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 14 травня, у Тампере (Фінляндія) та Ризі (Латвія) на чемпіонаті світу-2023 з хокею зіграно два матчі.

Збірна Канади не мала проблем зі Словенією, вигравши з рахунком 5:2. Американські хокеїсти здобули ще більш переконливішу перемогу над Угорщиною - 7:1.

Чемпіонат світу з хокею серед чоловічих команд

2 тур, 14 травня

Група A

США - Угорщина 7:1 (2:1, 2:0, 3:0)

Шайби: 04:08 Софрон - 0:1, 06:16 Тух - 1:1, 18:19 Боніно (Грімальді) - 2:1, 23:29 Боніно (Гарланд, Перунович) - 3:1, 33:38 Готьє (Коронато, Хатсон) - 4:1, 41:23 Маккі (Ейсмонт, Гарланд) - 5:1, 44:04 Гримальді - 6:1, 56:57 Тух - 7:1

Група B

Словенія - Канада 2:5 (1:0, 0:3, 1:2)

Шайби: 03:50 Дрозг - 1:0, 21:13 Карконе (Вігар, Макбейн) - 1:1, 27:31 Джозеф (Тоффолі, Фантіллі) - 1:2, 36:46 Гласс (Вігар, Лучич) - 1:3, 53:49 Вігар (Тоффолі, Міддлтон) - 1:4, 54:50 Макбейн (Карконе, Нейборс) - 1:5, 55:10 Дрозг (Ограйєнсек) - 2:5

Сьогодні на чемпіонаті світу відбудеться ще 4 матчі:

16:20. Група А. Франція - Данія. Пряма трансляція - XSport+.

16:20. Група Б. Норвегія - Швейцарія

20:20. Група А. Швеція - Австрія. Пряма трансляція - XSport+.

20:20. Група Б. Чехія - Казахстан. Пряма трансляція - XSport.