В овертаймі Латвія сенсаційно перемогла США

Джерело - Чемпіон.

У матчі за бронзові медалі чемпіонату світу-2023 з хокею збірна Латвії несподівано здолала США.

Чемпіонат світу з хокею серед чоловічих команд

Матч за третє місце, 28 травня

США - Латвія 3:4 ОВ (2:2, 0:0), 1:1, 0:1)

Шайби: 07:49 Букартс (Дзеркалс) - 0:1, 09:45 Гримальді (Перунович, Бйорк) - 1:1, 16:09 Якш (Букартс) - 1:2, 19:03 Гримальді (Перунович, Коронато) - 2:2, 46:19 Коронато (Самберг) – 3:2, 54:21 Рубінш (Локмеліс, Букартс) – 3:3, в овертаймі 01:22 Рубінш (Даугавінс, Якс) - 3:4