Збірна Швейцарії розгромила Казахстан: результати матчів ЧС-2023

Швейцарці провели третій сухий матч

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 16 травня, у Тампере (Фінляндія) та Ризі (Латвія) на чемпіонаті світу-2023 з хокею зіграно чотири матчі.

Збірна Данії перемогла Австрію, провівши результативно третій період. Норвегія завдяки єдиній шайбі Паульсена здолала Словенію.

Швейцарія впевнено переграла Казахстан. Франція в овертаймі поступилася Угорщині.

Чемпіонат світу з хокею серед чоловічих команд

3 тур, 16 травня

Група А

Данія - Австрія 6:2 (1:0, 1:1, 4:1)

Шайби: 09:32 Елерс (Аабо, Лаурідсен) - 1:0, 27:15 Раффл (Шнайдер, Хайнріх) - 1:1, 33:27 Андерсен (Агард) - 2:1, 46:36 Аабо (Андерсен) - 3:1, 48:40 Шнайдер (Россі, Маєр) - 3:2, 51:46 Єнсен - 4:2, 53:00 Лассен (Андерсен) - 5:2, 57:03 Расселл (Елерс) - 6:2

Франція - Угорщина 2:3 ОВ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Шайби: 16:28 Бертран (Жалле, Рех) - 1:0, 19:39 Стіпсіш (Харі, Себок) - 1:1, 29:31 Бодон (Бертран, Бозон) - 2:1, 33:03 Галло (Себок, Кісс) - 2:2, в овертаймі 02:00 Барталіш (Ерделі, Хорват) - 2:3

Група В

Словенія - Норвегія 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Шайба: 14:05 Поульсен (Йоханнесен, Ольсен) - 0:1

Швейцарія - Казахстан 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Шайби: 04:48 Гайссер (Хаас, Міранда) - 1:0, 28:34 Герцог (Фора, Ріат) - 2:0, 30:59 Ріат (Рішар, Герцог) - 3:0, 40:44 Нідеррайтер (Малгін) - 4:0, 49:31 Леффль (Сентелер) - 5:0