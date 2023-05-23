Джерело - Чемпіон.

У матчі чемпіонату світу-2023 з хокею збірна США в овертаймі здолали Швецію.

Чемпіонат світу з хокею серед чоловічих команд

7 тур, 23 травня

Група А

Швеція - США 3:4 ОВ (1:1, 0:2, 0:0)

Шайби: 1:0 - 09:10 Карлссон (Томмернес, Ліндберг), 1:1 16:49 Боніно (Готьє, Тайнен), 1:2 - 33:54 Гарланд (Мазур, Грімальді), 1:3 - 39:30 Хатсон, 2:3 - 54:51 Карлссон (Берггрен, Юханссон), 3:3 - 57:29 Лільєгрен (Томмернес, Ліндберг), 3:4 - 61:37 Самберг (Мазур, Тайнен)