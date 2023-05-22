Джерело - Чемпіон.

У матчі чемпіонату світу-2023 з хокею збірна Казахстану перемогла Словенію (4:3), яка програла всі свої матчі на чемпіонаті світу.

Чемпіонат світу з хокею серед чоловічих команд

7 тур, 22 травня

Група В

Казахстан - Словенія 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)

Шайби: 0:1 - 01:30 Куральт, 1:1 - 18:10 Міхайліс (Римарев, Бекетаєв), 1:2 - 21:06 Куральт (Ограєншек, Тічар), 2:2 - 39:02 Муратов (Орєхов, Савицький), 2:3 - 42:27 Дрозг (Сімшич, Панце), 3:3 - 51:52 Римарев (Старченко, Бекетаєв), 4:3 - 56:33 Мухаметов