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Казахстан - Словенія 4:3: огляд матчу чемпіонату світу

Вчора 23:26 233 0
Казахстан - Словенія 4:3: огляд матчу чемпіонату світу
Фото: AFP

Джерело - Чемпіон.

У матчі чемпіонату світу-2023 з хокею збірна Казахстану перемогла Словенію (4:3), яка програла всі свої матчі на чемпіонаті світу.

Актуально: Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці

Чемпіонат світу з хокею серед чоловічих команд
7 тур, 22 травня
Група В 

Казахстан - Словенія 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)

Шайби: 0:1 - 01:30 Куральт, 1:1 - 18:10 Міхайліс (Римарев, Бекетаєв), 1:2 - 21:06 Куральт (Ограєншек, Тічар), 2:2 - 39:02 Муратов (Орєхов, Савицький), 2:3 - 42:27 Дрозг (Сімшич, Панце), 3:3 - 51:52 Римарев (Старченко, Бекетаєв), 4:3 - 56:33 Мухаметов

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