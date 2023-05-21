Джерело - Чемпіон.
У матчі чемпіонату світу-2023 з хокею збірна Німеччини впевнено перемогла Угорщину - 7:2.
Актуально: Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці
Чемпіонат світу з хокею серед чоловічих команд
6 тур, 21 травня
Група А
Німеччина - Угорщина 7:2 (1:0, 3:0, 3:2)
Шайби: 07:26 Стахов'як - 1:0, 35:04 Сайдер (Тіффельс, Петерка) - 2:0, 35:42 Штурм (Ел) - 3:0, 37:55 Штурм (Нюбельс, Вісманн) - 4:0, 42:39 Петерка (Тіффельс, Вісманн) - 5:0, 46:11 Тербокс (Папп) - 5:1, 49:13 Фейєс - 5:2, 50:06 Кахун (Петерка) - 6:2, 58: 38 Мюллер (Віссманн, Петерка) - 7:2