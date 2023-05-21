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Німеччина - Угорщина 7:2: огляд матчу чемпіонату світу

Сьогодні 19:59 205 0
Німеччина - Угорщина 7:2: огляд матчу чемпіонату світу
Фото: AFP

Джерело - Чемпіон.

У матчі чемпіонату світу-2023 з хокею збірна Німеччини впевнено перемогла Угорщину - 7:2. 

Актуально: Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці

Чемпіонат світу з хокею серед чоловічих команд
6 тур, 21 травня
Група А 

Німеччина - Угорщина 7:2 (1:0, 3:0, 3:2)

Шайби: 07:26 Стахов'як - 1:0, 35:04 Сайдер (Тіффельс, Петерка) - 2:0, 35:42 Штурм (Ел) - 3:0, 37:55 Штурм (Нюбельс, Вісманн) - 4:0, 42:39 Петерка (Тіффельс, Вісманн) - 5:0, 46:11 Тербокс (Папп) - 5:1, 49:13 Фейєс - 5:2, 50:06 Кахун (Петерка) - 6:2, 58: 38 Мюллер (Віссманн, Петерка) - 7:2

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