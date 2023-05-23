Збірна Німеччини розгромила Францію: результати матчів ЧС-2023

Німецькі хокеїсти вийшли до плей-оф ЧС

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 23 травня, у Тампере (Фінляндія) та Ризі (Латвія) на чемпіонаті світу-2023 з хокею зіграно два матчі.

Збірна Німеччини святкувала впевнену перемогу над Францією - 5:0. Ця перемога дозволила німецьким хокеїстам вийти до плей-оф турніру. Збірна Словаччини перемогла Норвегію - 4:1.

Чемпіонат світу з хокею серед чоловічих команд

7 тур, 23 травня

Група А

Німеччина - Франція 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

Шайби: 03:31 Ел (Стахов'як, Туомі) - 1:0, 15:55 Тіффельс (Петерка, Кахун) - 2:0, 22:08 Пітерка - 3:0, 43:51 Фішбух (Віссманн, Нюбельс) - 4:0, 54:54 Кастнер - 5:0

Група В

Словаччина - Норвегія 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)

Шайби: 03:58 Гривік - 1:0, 07:30 Чехларик - 2:0, 15:43 Лантоші (Гайдош) - 3:0, 23:10 Віністад (Паульсен, Ольсен) - 3:1, 58:51 Панік - 4:1

Сьогодні на чемпіонаті світу відбудеться ще чотири матчі 7-го туру:

16:20. Група А. 7 тур. Швеція - США. Пряма трансляція - XSport+.

16:20. Група В. 7 тур. Канада - Чехія. Пряма трансляція - XSport.

20:20. Група А. 7 тур. Фінляндія - Данія. Пряма трансляція - XSport+.

20:20. Група В. 7 тур. Швейцарія - Латвія. Пряма трансляція - XSport.