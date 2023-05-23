Головне
Промоутер Усика розповів про ринкову вартість наступного бою українця
Сьогодні 08:57 1415
Збірна Німеччини розгромила Францію: результати матчів ЧС-2023
Сьогодні 15:33 229
Коли глибину падіння важко уявити
Сьогодні 15:30 118
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці
Сьогодні 15:23 61598
Зінченко - у топ-20 найкращих гравців сезону АПЛ за версією FourFourTwo
Сьогодні 13:23 228
Каррагер включив Зінченка у символічну збірну сезону АПЛ
Сьогодні 10:33 305
Денвер переграв Лейкерс і став першим фіналістом НБА
Сьогодні 08:34 365
Збірна Канади зіграє з Чехією, Швеція - зі США: розклад матчів ЧС-2023 на 23 травня
Сьогодні 07:15 618
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
Сьогодні 06:22 16059
Зоря домовилася про викуп Герреро у Маккабі
Вчора 23:17 588
Прямі трансляції

Збірна Німеччини розгромила Францію: результати матчів ЧС-2023

Німецькі хокеїсти вийшли до плей-оф ЧС
Сьогодні 15:33 229 0
Збірна Німеччини розгромила Францію: результати матчів ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 23 травня, у Тампере (Фінляндія) та Ризі (Латвія) на чемпіонаті світу-2023 з хокею зіграно два матчі.

Збірна Німеччини святкувала впевнену перемогу над Францією - 5:0. Ця перемога дозволила німецьким хокеїстам вийти до плей-оф турніру. Збірна Словаччини перемогла Норвегію - 4:1.

Актуально: Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці

Чемпіонат світу з хокею серед чоловічих команд
7 тур, 23 травня
Група А 

Німеччина - Франція 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

Шайби: 03:31 Ел (Стахов'як, Туомі) - 1:0, 15:55 Тіффельс (Петерка, Кахун) - 2:0, 22:08 Пітерка - 3:0, 43:51 Фішбух (Віссманн, Нюбельс) - 4:0, 54:54 Кастнер - 5:0

Група В

Словаччина - Норвегія 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)

Шайби: 03:58 Гривік - 1:0, 07:30 Чехларик - 2:0, 15:43 Лантоші (Гайдош) - 3:0, 23:10 Віністад (Паульсен, Ольсен) - 3:1, 58:51 Панік - 4:1

Сьогодні на чемпіонаті світу відбудеться ще чотири матчі 7-го туру:

16:20. Група А. 7 тур. Швеція - США. Пряма трансляція - XSport+.

16:20. Група В. 7 тур. Канада - Чехія. Пряма трансляція - XSport.

20:20. Група А. 7 тур. Фінляндія - Данія. Пряма трансляція - XSport+.

20:20. Група В. 7 тур. Швейцарія - Латвія. Пряма трансляція - XSport.

Коментарі ()
Популярне зараз
Відео дня: Перше українське золото на літніх Олімпійських іграх в Атланті Відео дня: Перше українське золото на літніх Олімпійських іграх в Атланті 1993
Промоутер Усика розповів про ринкову вартість наступного бою українця Промоутер Усика розповів про ринкову вартість наступного бою українця 1415
Карпати поступились ЛНЗ, Оболонь та Полісся зіграли внічию: результати 7 туру Першої ліги Карпати поступились ЛНЗ, Оболонь та Полісся зіграли внічию: результати 7 туру Першої ліги 1602
Фінал Ліги Чемпіонів 2023 Манчестер Сіті проти Інтера: букмекери визначили головного претендента на перемогу Фінал Ліги Чемпіонів 2023 Манчестер Сіті проти Інтера: букмекери визначили головного претендента на перемогу 2162
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці 61598
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 16059
Рекомендуємо
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 35981 1
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 20962
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 23984
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 76532 2
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 25728
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 29753