Джерело - Чемпіон.
У матчі чемпіонату світу-2023 з хокею збірна США розгромила Францію.
Актуально: Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці
Чемпіонат світу з хокею серед чоловічих команд
6 тур, 21 травня
Група А
США - Франція 9:0 (3:0, 1:0, 5:0)
Шайби: 06:04 О'Коннор (Гарланд) - 1:0, 11:34 Готьє (Перунович) - 2:0, 13:53 Тайнан (Готье) - 3:0, 21:31 Перунович (Тайнан, Готьє) - 4:0, 42:22 О'Коннор - 5:0, 45:01 Перунович - 6:0, 47:07 Грімальді (Коронато, Пербікс) - 7:0, 48:36 Гарланд (Тайнан) - 8:0, 53:48 Готьє (Тайнан, Гарланд) - 9:0