Джерело - Чемпіон.
У матчі чемпіонату світу-2023 з хокею збірна Фінляндії розгромила Данію.
Актуально: Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці
Чемпіонат світу з хокею серед чоловічих команд
7 тур, 23 травня
Група А
Фінляндія - Данія 7:1 (3:0, 3:0, 1:1)
Шайби: 02:39 Анттіла - 1:0, 03:31 Охтамаа (Рантанен, Маннінен) - 2:0, 18:36 Покка (Какко) - 3:0, 22:52 Бйормінен (Песонен, Сеппалає) - 4:0, 35:08 Ламмікко (Сеппалаї) - 5:0, 38:11 Капанен (Какко, Суомела) - 6:0, 42:41 Матінпало (Оксанен) - 7:0, 42:53 Елерс - 7:1