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Збірна Канади програла Швейцарії: результати матчів ЧС-2023

Сьогодні 18:45 1252 0
Збірна Канади програла Швейцарії: результати матчів ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 20 травня, у Тампере (Фінляндія) та Ризі (Латвія) на чемпіонаті світу-2023 з хокею зіграно чотири матчі.

Збірна Чехії впевнено перемогла Норвегію - 2:0. Обидві шайби чехи закинули у першому періоді. Збірна Данії тривалий час трималася у матчі з США, але у третьому періоді пропустила три шайби. Канада поступилася Швейцарії з рахунком 2:3. Збірна Фінляндія на класі перемогла Австрію - 3:1.

Актуально: Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці

Чемпіонат світу з хокею серед чоловічих команд
5 тур, 20 травня
Група А 

США - Данія 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Шайби: 49:51 Готьє (Тух, Тайнан) – 1:0, 55:30 Тух (Грімальді, Перунович) – 2:0, 59:18 Грімальді (Тух) - 3:0

6 тур

Австрія - Фінляндія 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Шайби: 01:19 Капанен - 0:1, 04:55 Цвергер (Россі) - 1:1, 07:31 Суомела (Койвісто) - 1:2, 58:08 Оксанен - 1:3

Група В
5 тур

Норвегія - Чехія 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)

Шайби: 12:33 Кубалск (Косталек, Червенка) - 0:1, 18:33 Флек (Кемпни, Веймелка) - 0:2

Канада - Швейцарія 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Шайби: 29:58 Тоффолі (Лотон, Квінн) - 1:0, 33:24 Хішер (Фора, Фіала) - 1:1, 37:00 Сіміон (Марті, Хаас) - 1:2, 52:08 Амбюль (Нідеррайтер), Корві) - 1:3, 56:22 Карконе (Хант, Нейборс) - 2:3

Сьогодні на чемпіонаті світу відбудеться ще два матчі:

20:20. Група А. 5 тур. Швеція - Франція. Пряма трансляція - XSport+.

20:20. Група Б. 6 тур. Казахстан - Латвія. Пряма трансляція - XSport.

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