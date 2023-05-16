Джерело - Чемпіон.

У матчі чемпіонату світу-2023 з хокею збірна Данії перемогла Австрію, провівши результативно третій період.

Чемпіонат світу з хокею серед чоловічих команд

3 тур, 16 травня

Група А

Данія - Австрія 6:2 (1:0, 1:1, 4:1)

Шайби: 09:32 Елерс (Аабо, Лаурідсен) - 1:0, 27:15 Раффл (Шнайдер, Хайнріх) - 1:1, 33:27 Андерсен (Агард) - 2:1, 46:36 Аабо (Андерсен) - 3:1, 48:40 Шнайдер (Россі, Маєр) - 3:2, 51:46 Єнсен - 4:2, 53:00 Лассен (Андерсен) - 5:2, 57:03 Расселл (Елерс) - 6:2