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Фінляндія з труднощами перемогла Німеччину, Латвія програла Словаччині: результати матчів ЧС-2023

Вчора 22:53 941 0
Фінляндія з труднощами перемогла Німеччину, Латвія програла Словаччині: результати матчів ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 13 травня, у Тампере (Фінляндія) та Ризі (Латвія) на чемпіонаті світу-2023 з хокею зіграно шість матчів.

Збірна Швейцарії не мала проблем зі Словенією, забивши аж сім сухих голів. Переможець матчу Франція - Австрія визначився в овертаймі - французи вирвали перемогу. Угорщина поступилася Данії. Казахстан у серії булітів здолав Норвегію.

Збірна Фінляндії з труднощами здобула першу перемогу на турнірі, здолавши німецьких хокеїстів. Латвія дала бій Словаччині, але програла.

Чемпіонат світу з хокею серед чоловічих команд
13 травня
Група А 
1 тур

Франція - Австрія 2:1 ОВ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Шайби: 19:28 Бозон (Клар'є) - 1:0, 46:56 Раффл (Шнайдер, Россі) - 1:1, в овертаймі 00:39 Трейлле (Бозон) - 2:1

Угорщина - Данія 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Шайби: 15:55 Елерс (Єнсен, Рассел) - 0:1, 29:23 Елерс (Лаурідсен, Єнсен) - 0:2, 46:42 Софрон - 1:2, 51:58 Поульсен (Лассен, Сторм) - 1:3

2 тур

Німеччина - Фінляндія 3:4 (1:1, 2:2, 0:1)

Шайби: 09:30 Арміа - 0:1, 17:45 Нюбелс (Фішбурх, Кастнер) - 1:1, 32:36 Віссманн (Кастнер, Нюбелс) - 2:1, 34:09 Маннінен (Капанен, Койвісто) - 2:2, 35:56 Маннінен (Рантанен, Лехтонен) - 2:3, 39:41 Петерка (Кахун, Тіффелс) - 3:3, 52:45 Лехтонен (Рантанен, Маннінен) - 3:4

Група В

1 тур

Швейцарія - Словенія 7:0 (2:0, 1:0, 4:0)

Шайби: 12:56 Малгін - 1:0, 13:29 Мозер (Корві, Герцог) - 2:0, 32:47 Нідеррайтер (Малгін, Хаас) - 3:0, 41:58 Малгін (Сіміон) - 4:0, 43:57 Тхуркауф (Лоффл) - 5:0, 50:49 Міранда (Річард, Бертчі) - 6:0, 57:05 Бертчі - 7:0

Норвегія - Казахстан 3:4 Б (2:1, 1:1, 0:1, 0:0)

Шайби: 07:07 Хага (Треттенес) - 1:0, 09:08 Холм (Треттенес, Мартінсен) - 2:0, 15:29 Мухаметов (Муратов, Бекетаєв) - 2:1, 21:44 Хага (Гранат, Норстебе) - 3:1, 35:11 Орехов (Савицький, Муратов) - 3:2, 51:47 Михайліс (Римарев, Старченко) - 3:3

2 тур

Словаччина - Латвія 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Шайби: 00:44 Сукел - 1:0, 36:51 Абольс - 1:1, 50:04 Хрівік (Кох, Панік) - 2:1

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