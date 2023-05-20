Збірні Чехії та США здобули перемоги: результати матчів ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 20 травня, у Тампере (Фінляндія) та Ризі (Латвія) на чемпіонаті світу-2023 з хокею зіграно два матчі.

Збірна Чехії впевнено перемогла Норвегію - 2:0. Обидві шайби чехи закинули у першому періоді. Збірна Данії тривалий час трималася у матчі з США, але у третьому періоді пропустила три шайби.

Чемпіонат світу з хокею серед чоловічих команд

5 тур, 20 травня

Група А

США - Данія 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Шайби: 49:51 Готьє (Тух, Тайнан) – 1:0, 55:30 Тух (Грімальді, Перунович) – 2:0, 59:18 Грімальді (Тух) - 3:0

Група В

Норвегія - Чехія 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)

Шайби: 12:33 Кубалск (Косталек, Червенка) - 0:1, 18:33 Флек (Кемпни, Веймелка) - 0:2

Сьогодні на чемпіонаті світу відбудеться ще чотири матчі:

16:20. Група А. 6 тур. Австрія - Фінляндія. Пряма трансляція - XSport+.

16:20. Група Б. 5 тур. Канада - Швейцарія. Пряма трансляція - XSport.

20:20. Група А. 5 тур. Швеція - Франція. Пряма трансляція - XSport+.

20:20. Група Б. 6 тур. Казахстан - Латвія. Пряма трансляція - XSport.