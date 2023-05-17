США - Австрія 4:1: огляд матчу чемпіонату світу-2023

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 травня, у Тампере (Фінляндія) та Ризі (Латвія) на чемпіонаті світу-2023 з хокею збірна США перемогла Австрію - 4:1.

Чемпіонат світу з хокею серед чоловічих команд

4 тур, 17 травня

Група А

США - Австрія 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Шайби: 27:16 Гримальді (Боніно, Маккі) - 1:0, 37:23 Раффл (Шнайдер, Россі) - 1:1, 38:20 Мазур (Тайнан, Хатсон) - 2:1, 43:24 Хатсон (Пербікс), Коронато) - 3:1, 57:27 Пербікс (Браун, Фаррелл) - 4:1