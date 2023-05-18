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Швейцарія - Словаччина 4:2: огляд матчу чемпіонату світу

Вчора 23:14 186 0
Швейцарія - Словаччина 4:2: огляд матчу чемпіонату світу
Фото: AFP

Джерело - Чемпіон.

У матчі чемпіонату світу-2023 з хокею збірна Швейцарії продовжила переможну ходу. Цього разу перемогла Словаччину.

Актуально: Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці

Чемпіонат світу з хокею серед чоловічих команд
4 тур, 18 травня
Група В 

Швейцарія - Словаччина 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)

Шайби: 05:06 Сігенталер - 1:0, 24:47 Нідеррайтер (Амбюль) - 2:0, 26:08 Кудма (Келеман, Панік) - 2:1, 39:29 Регенда (Кназко) - 2:2, 46:51 Марті (Рішар) - 3:2, 59:35 Міранда (Хаас) - 4:2

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