Швейцарія - Словаччина 4:2: огляд матчу чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.

У матчі чемпіонату світу-2023 з хокею збірна Швейцарії продовжила переможну ходу. Цього разу перемогла Словаччину.

Чемпіонат світу з хокею серед чоловічих команд

4 тур, 18 травня

Група В

Швейцарія - Словаччина 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)

Шайби: 05:06 Сігенталер - 1:0, 24:47 Нідеррайтер (Амбюль) - 2:0, 26:08 Кудма (Келеман, Панік) - 2:1, 39:29 Регенда (Кназко) - 2:2, 46:51 Марті (Рішар) - 3:2, 59:35 Міранда (Хаас) - 4:2