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Німеччина - Фінляндія 3:4: огляд матчу

Господарі здобули вольову перемогу
Вчора 23:09 199 0
Німеччина - Фінляндія 3:4: огляд матчу
Фото: AFP

Джерело - Чемпіон.

У матчі чемпіонату світу-2023 з хокею збірна Фінляндії з труднощами здобула першу перемогу на турнірі, здолавши німецьких хокеїстів.

Чемпіонат світу з хокею серед чоловічих команд
2 тур, 13 травня
Група А 

Німеччина - Фінляндія 3:4 (1:1, 2:2, 0:1)

Шайби: 09:30 Арміа - 0:1, 17:45 Нюбелс (Фішбурх, Кастнер) - 1:1, 32:36 Віссманн (Кастнер, Нюбелс) - 2:1, 34:09 Маннінен (Капанен, Койвісто) - 2:2, 35:56 Маннінен (Рантанен, Лехтонен) - 2:3, 39:41 Петерка (Кахун, Тіффелс) - 3:3, 52:45 Лехтонен (Рантанен, Маннінен) - 3:4

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