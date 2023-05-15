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Збірна Чехії сенсаційно програла Латвії, Швеція здолала Фінляндію: результати матчів ЧС-2023

Лише один матч з чотирьох завершився в основний час
Сьогодні 23:05 585 0
Збірна Чехії сенсаційно програла Латвії, Швеція здолала Фінляндію: результати матчів ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 15 травня, у Тампере (Фінляндія) та Ризі (Латвія) на чемпіонаті світу-2023 з хокею зіграно чотири матчі.

Збірна Канади у серії булітів лише змогла здолати Словаччину. Збірна США у напруженому матчі перемогла Німеччину - 3:2. Збірна Латвії в овертаймі здолала Чехію. Фіни та шведи переможця виявили лише у серії булітів - господарі зазнали поразки.

Актуально: Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці

Чемпіонат світу з хокею серед чоловічих команд
3 тур, 15 травня
Група А 

Німеччина - США 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)

Шайби: 25:23 Аттард (Ейсмонт, Тайнан) - 0:1, 30:23 Сораміс (Мюллер, Сайдер) - 1:1, 39:55 Шульц (Туомі) - 2:1, 45:58 Фаррелл (Хатсон) - 2:2, 54:50 Коронато (Перунович, Тайнан) – 2:3

Фінляндія - Швеція 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 2:3)

Шайби: 37:17 Ліндберг (Зеттерлунд, Бергген) - 0:1, 46:47 Ламмікко (Песонен, Капанен) - 1:1

Група В

Словаччина - Канада 1:2 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 2:3)

Шайби: 07:46 Нейборс (Макбейн) - 0:1, 16:08 Чехларик (Грівік, Гудачек) - 1:1

Чехія - Латвія 3:4 ОВ (1:0, 1:2, 1:1, 0:1)

Шайби: 08:36 Немечек - 1:0, 22:16 Букартш (Цибульскіс, Джерінс) - 1:1, 23:18 Дзеркалс (Фрейбергш, Бальцерс) - 1:2, 29:11 Кубалік (Червенка, Дворак) - 2:1, 45:11 Цибульскіс (Андерсон, Смірнов) - 2:3, 56:58 Кемпни (Червенка, Кубалік) - 3:3, в овертаймі 04:16 Батна (Якс) - 3:4

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