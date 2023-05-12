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Збірна Канади розгромила Латвію, Фінляндія програла США: результати матчів 1 туру ЧС-2023

Турнір стартував з несподіваної поразки фаворита
Сьогодні 22:35 748 0
Збірна Канади розгромила Латвію, Фінляндія програла США: результати матчів 1 туру ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 12 травня, у Тампере (Фінляндія) та Ризі (Латвія) стартував чемпіонат світу-2023 з хокею.

Відбулися чотири матчі першого туру. Збірна Фінляндії, яка є чинним чемпіоном світу переможницею Олімпіади, вдома програла США. Американські хокеїсти здобули вольову перемогу - 4:1. В іншому матчі збірна Чехії здолала Словаччину - 3:2.

Канадські хокеїсти не мали проблем з латвійцями, закинувши 6 сухих шайб. Швеція з труднощами здолала Німеччину. Перемогу шведам принесла єдина шайба Ліндберга у матчі.

Актуально: Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів

Чемпіонат світу з хокею серед чоловічих команд
1 тур, 12 травня
Група А 

Фінляндія - США 1:4 (1:0, 0:1, 0:2)

Шайби: 17:08 Хартікайнен (Саллінен, Маннінен) - 1:0, 33:48 Готьє (Мазур, Самберг) - 1:1, 49:49 О'Коннор (Самберг, Гарланд) - 1:2, 52:58 Тух (Грімальді) - 1:3, 59:12 Тух - 1:4

Швеція - Німеччина 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Шайба: 41:31 Ліндберг (Бергген, Петерссон) - 1:0

Група Б

Словаччина - Чехія 2:3 (2:3, 0:0, 0:0)

Шайби: 04:42 Хромяк - 1:0, 06:37 Червенка (Кубалік, Чітіл) - 1:1, 10:56 Росандіч (Лантоші) - 2:1, 13:47 Седлак (Флек, Томашек) - 2:2, 18:47 Седлак (Кубалік, Томашек) – 2:3

Латвія - Канада 0:6 (0:2, 0:2, 0:2)

Шайби: 00:53 Круз (Гласс, Кребс) - 0:1, 04:56 Лотон (Вігар, Міддлтон) - 0:2, 28:17 Вігар (Квін, Тоффолі) - 0:3, 35:12 Блейс (Кребс, Хант) - 0:4, 53:58 Велено (Вігар) - 0:5, 55:40 Макбейн (Карконе, Фантіллі) - 0:6

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