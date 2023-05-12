Джерело - Чемпіон.
У матчі першого туру чемпіонату світу-2023 з хокею збірна Фінляндії вдома програла США. Американські хокеїсти здобули вольову перемогу - 4:1.
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Чемпіонат світу з хокею серед чоловічих команд
1 тур, 12 травня
Група А
Фінляндія - США 1:4 (1:0, 0:1, 0:2)
Шайби: 17:08 Хартікайнен (Саллінен, Маннінен) - 1:0, 33:48 Готьє (Мазур, Самберг) - 1:1, 49:49 О'Коннор (Самберг, Гарланд) - 1:2, 52:58 Тух (Грімальді) - 1:3, 59:12 Тух - 1:4