Переможець групи В вилетів з турніру

Джерело - Чемпіон.

У чвертьфінальному матчі чемпіонату світу-2023 з хокею збірна Німеччини святкувала несподівану перемогу над Швейцарією, яка раніше виграла групу В.

Чемпіонат світу з хокею серед чоловічих команд

Чвертьфінал, 25 травня

Швейцарія - Німеччина 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

Шайби: 0:1 - 06:25 Кестнер (Віссманн, Мюллер), 1:1 - 20:47 Зігенталер (Фіала, Кукан), 1:2 - 37:51 Петерка (Кагун, Гаванке), 1:3 - 38:27 Штурм (Стаховяк, Мюллер)