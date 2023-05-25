Джерело - Чемпіон.
У чвертьфінальному матчі чемпіонату світу-2023 з хокею збірна Німеччини святкувала несподівану перемогу над Швейцарією, яка раніше виграла групу В.
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Чемпіонат світу з хокею серед чоловічих команд
Чвертьфінал, 25 травня
Швейцарія - Німеччина 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)
Шайби: 0:1 - 06:25 Кестнер (Віссманн, Мюллер), 1:1 - 20:47 Зігенталер (Фіала, Кукан), 1:2 - 37:51 Петерка (Кагун, Гаванке), 1:3 - 38:27 Штурм (Стаховяк, Мюллер)