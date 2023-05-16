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Франція - Угорщина 2:3: огляд матчу чемпіонату світу

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Франція - Угорщина 2:3: огляд матчу чемпіонату світу
Фото: AFP

Джерело - Чемпіон.

У матчі чемпіонату світу-2023 з хокею збірна Франції в овертаймі поступилася Угорщині.

Актуально: Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці

Чемпіонат світу з хокею серед чоловічих команд
3 тур, 16 травня
Група А 

Франція - Угорщина 2:3 ОВ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Шайби: 16:28 Бертран (Жалле, Рех) - 1:0, 19:39 Стіпсіш (Харі, Себок) - 1:1, 29:31 Бодон (Бертран, Бозон) - 2:1, 33:03 Галло (Себок, Кісс) - 2:2, в овертаймі 02:00 Барталіш (Ерделі, Хорват) - 2:3

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