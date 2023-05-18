Збірна Німеччини переграла Данію, Швеція розгромила Угорщину: результати матчів ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 18 травня, у Тампере (Фінляндія) та Ризі (Латвія) на чемпіонаті світу-2023 з хокею зіграно чотири матчі.

Збірна Швеції розгромила Угорщину - 7:1. Чехія зробила камбек, відігравшись від 0:2. Збірна Німеччини, перемігши Данію, здобула першу перемогу у турнірі. Швейцарія продовжила переможну ходу. Цього разу перемогла Словаччину.

Чемпіонат світу з хокею серед чоловічих команд

4 тур, 18 травня

Група А

Угорщина - Швеція 1:7 (1:3, 0:3, 0:1)

Шайби: 01:33 Ліндберг - 0:1, 05:13 Розе (Грандстрем) - 0:2, 08:33 Кісс (Гарат) - 1:2, 17:50 Еверберг (Сандін) - 1:3, 24:17 Петерссон (Реймонд) - 1:4, 37:37 Бергген (Реймонд) - 1:5, 38:20 Розе (Соренсен, Томмернес) - 1:6, 48:48 Реймонд (Карлссон, Томмернес) - 1:7

Данія - Німеччина 4:6 (1:0, 1:3, 2:3)

Шайби: 05:38 Лассен (Елерс, Лаурідсен) - 1:0, 29:15 Петерка (Віссманн) - 1:1, 31:08 Ел (Сайдер, Мюллер) - 1:2, 37:51 Мюллер (Нюбелс, Петерка) - 1:3, 39:27 Хансен (Вейсе) - 2:3, 55:01 Вейсе (Ольссен, Андерсен) - 3:3, 55:21 Мюллер (Віссманн) - 3:4, 58:56 Нюбелс (Штурм) - 3:5, 59:28 Лаурідсен - 4:5, 59:35 Штурм - 4:6

Група В

Чехія - Словенія 6:2 (0:2, 1:0, 5:0)

Шайби: 08:23 Урбас - 0:1, 11:49 Урбас (Грегош, Єглич) - 0:2, 38:18 Кубалік (Кемпни, Томашек) - 1:2, 43:47 Кубалік (Томашек) - 2:2, 45:00 Червенка - 3:2, 51:12 Кемпни (Собота, Кубалік) - 4:2, 57:48 Кубалік (Зборіл) - 5:2, 58:56 Флек - 6:2

Швейцарія - Словаччина 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)

Шайби: 05:06 Сігенталер - 1:0, 24:47 Нідеррайтер (Амбюль) - 2:0, 26:08 Кудма (Келеман, Панік) - 2:1, 39:29 Регенда (Кназко) - 2:2, 46:51 Марті (Рішар) - 3:2, 59:35 Міранда (Хаас) - 4:2