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Чехія - Швейцарія 2:4: огляд матчу чемпіонату світу

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Чехія - Швейцарія 2:4: огляд матчу чемпіонату світу
Фото: AFP

Джерело - Чемпіон.

У матчі чемпіонату світу-2023 з хокею збірна Чехії поступилася Швейцарії.

Актуально: Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці

Чемпіонат світу з хокею серед чоловічих команд
6 тур, 21 травня
Група В

Чехія - Швейцарія 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)

Шайби: 06:47 Червенка - 1:0, 12:31 Леффль (Хішер, Фіала) - 1:1, 23:58 Амбюл (Корві, Кукан) - 1:2, 28:27 Амбюл (Фіала, Малгін) - 1:3, 52:15 Кубалік (Червенка, Кемпни) - 2:3, 55:40 Рішар (Мозер, Ріат) - 2:4

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