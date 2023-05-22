Угорщина залишає еліту світового хокею

Джерело - Чемпіон.

У матчі чемпіонату світу-2023 з хокею збірна Австрії у серії булітів здолала Угорщину і зберегла прописку у дивізіоні 1А.

Чемпіонат світу з хокею серед чоловічих команд

7 тур, 22 травня

Група А

Австрія - Угорщина 4:3 Б (1:2, 2:1, 0:0, 0:0, 2:0)

Шайби: 0:1 - 08:25 Шофрон (Ерделі, Барталіш), 1:1 - 12:45 Россі, 1:2 - 19:21 Шофрон (Шебок, Штіпшіц), 1:3 - 24:11 Горват (Папп, Надь), 2:3 - 26:43 Стронг (Губер, Маєр), 3:3 - 37:09 Гаудум (Цвергер, Райнбахер)