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Канада - Швейцарія 2:3: огляд матчу чемпіонату світу

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Канада - Швейцарія 2:3: огляд матчу чемпіонату світу
Фото: AFP

Джерело - Чемпіон.

У матчі чемпіонату світу-2023 з хокею збірна Канади поступилася Швейцарії з рахунком 2:3. 

Актуально: Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці

Чемпіонат світу з хокею серед чоловічих команд
5 тур, 20 травня
Група В 

Канада - Швейцарія 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Шайби: 29:58 Тоффолі (Лотон, Квінн) - 1:0, 33:24 Хішер (Фора, Фіала) - 1:1, 37:00 Сіміон (Марті, Хаас) - 1:2, 52:08 Амбюль (Нідеррайтер), Корві) - 1:3, 56:22 Карконе (Хант, Нейборс) - 2:3

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