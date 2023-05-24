Головне
Промоутер Усика розповів про ринкову вартість наступного бою українця
Вчора 08:57 2331
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці
Сьогодні 00:10 64055
Визначилися всі чвертьфіналісти чемпіонату світу з хокею
Вчора 23:00 476
Циганков заробив рятівний пенальті для Жирони: відео майстерної дії українця в матчі Ла Ліги
Вчора 22:57 1122
Збірна Канади переграла Чехію, Латвія здолала Швейцарію: результати матчів ЧС-2023
Вчора 22:54 1111
Пятов може увійти до тренерського штабу Реброва у збірній України
Вчора 22:40 159
Хейні: Можете казати, що хочете, а судді вирішили одноголосно
Вчора 16:41 653
Барселона офіційно пояснила скандальне звернення своїх футболістів до росіян, яке обурило українців
Вчора 16:28 1140 2
Коли глибину падіння важко уявити
Вчора 15:30 493
Зінченко - у топ-20 найкращих гравців сезону АПЛ за версією FourFourTwo
Вчора 13:23 441
Прямі трансляції

Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці

Сьогодні 00:10 64055 0
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці

Джерело - Чемпіон.

У містах Тампере (Фінляндія) та Рига (Латвія) з 12 по 28 травня 2023 року відбувається 86-й чемпіонат світу з хокею із шайбою серед чоловічих команд.

Чемпіонат світу мав відбуватися у росії. Але 27 травня 2022 року на конгресі ІІХФ було ухвалено рішення, що замість санкт-петербургу (росія) чемпіонат з 12 по 28 травня 2023 року приймуть міста Тампере (Фінляндія) та Рига (Латвія).

У змаганнях бере участь 16 команд, що поділені на дві групи. Збірні Фінляндії, США, Швеції, Німеччини, Данії, Франції, Австрії та Угорщини грають у групі А. Матчі цієї групи відбуваються у місті Тампере.

У групі В грають збірні Канади, Чехії, Швейцарії, Словаччини, Латвії, Норвегії, Казахстану та Словенії. Матчі групи В відбувалися у місті Рига.

З кожної групи по чотири найкращі команди вийшли до 1/8 фіналу чемпіонату світу. Збірні Угорщини та Словенії, що посіли останні місця у групах, вибули до Дивізіону 1А.

86-й чемпіонат світу з хокею
Чоловіки, Тампере та Рига
12-28 травня 2023 року
Груповий етап
Група А (матчі грають у Фінляндії)

12 травня (п'ятниця)

13 травня (субота)

14 травня (неділя)

15 травня (понеділок)

16 травня (вівторок)

17 травня (середа)

18 травня (четвер)

19 травня (п'ятниця)

20 травня (субота)

21 травня (неділя)

22 травня (понеділок)

23 травня (вівторок)

Група В (матчі грають у Латвії)

12 травня (п'ятниця)

13 травня (субота)

14 травня (неділя)

15 травня (понеділок)

16 травня (вівторок)

17 травня (середа)

18 травня (четвер)

19 травня (п'ятниця)

20 травня (субота)

21 травня (неділя)

22 травня (понеділок)

23 травня (вівторок)

Матчі плей-оф

25 травня (четвер)

  • 16:20. Перший чвертьфінал. США - Чехія (грають у Фінляндії)
  • 16:20. Другий чвертьфінал. Швейцарія - Німеччина (грають у Латвії)
  • 20:20. Третій чвертьфінал. Канада - Фінляндія (грають у Фінляндії)
  • 20:20. Четвертий чвертьфінал. Швеція - Латвія (грають у Латвії)

27 травня (субота)

  • 14:20. Перший півфінал (грають у Фінляндії)
  • 18:20. Другий півфінал (грають у Фінляндії)

28 травня (неділя)

  • 15:20. Матч за третє місце (грають у Фінляндії)
  • 20:20. Фінал (грають у Фінляндії)
Коментарі ()
Популярне зараз
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 16291
Промоутер Усика розповів про ринкову вартість наступного бою українця Промоутер Усика розповів про ринкову вартість наступного бою українця 2331
Лопес відреагував на поразку Ломаченка від Хейні Лопес відреагував на поразку Ломаченка від Хейні 1924
Відео дня: Перше українське золото на літніх Олімпійських іграх в Атланті Відео дня: Перше українське золото на літніх Олімпійських іграх в Атланті 2245
Швеція - США - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат світу-2023 Швеція - США - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат світу-2023 1170
Стали відомі усі учасники прощального матчу Селезньова Стали відомі усі учасники прощального матчу Селезньова 2170
Рекомендуємо
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 46712 2
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 15503 3
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 5106
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 86473 3
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 43994
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 13067