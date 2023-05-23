Джерело - Чемпіон.

У містах Тампере (Фінляндія) та Рига (Латвія) з 12 по 28 травня 2023 року відбувається 86-й чемпіонат світу з хокею із шайбою серед чоловічих команд.

Чемпіонат світу мав відбуватися у росії. Але 27 травня 2022 року на конгресі ІІХФ було ухвалено рішення, що замість санкт-петербургу (росія) чемпіонат з 12 по 28 травня 2023 року приймуть міста Тампере (Фінляндія) та Рига (Латвія).

У змаганнях бере участь 16 команд, що поділені на дві групи. Збірні Фінляндії, США, Швеції, Німеччини, Данії, Франції, Австрії та Угорщини грають у групі А. Матчі цієї групи відбуваються у місті Тампере.

У групі В грають збірні Канади, Чехії, Швейцарії, Словаччини, Латвії, Норвегії, Казахстану та Словенії. Матчі групи В відбуваються у місті Рига.

З кожної групи по чотири найкращі команди вийдуть до 1/8 фіналу чемпіонату світу. Команди, що посядуть останні місця у групах, вибудуть до Дивізіону 1А.

86-й чемпіонат світу з хокею

Чоловіки, Тампере та Рига

12-28 травня 2023 року

Груповий етап

Група А (матчі грають у Фінляндії)

12 травня (п'ятниця)

13 травня (субота)

14 травня (неділя)

15 травня (понеділок)

16 травня (вівторок)

17 травня (середа)

18 травня (четвер)

19 травня (п'ятниця)

20 травня (субота)

21 травня (неділя)

22 травня (понеділок)

16:20. Тур 6. Данія - Швеція 1:4 (відеоогляд матчу)

20:20. Тур 7. Австрія - Угорщина 4:3 Б (LIVE, відеоогляд матчу)

23 травня (вівторок)

12:20. Тур 7. Німеччина - Франція (LIVE)

16:20. Тур 7. Швеція - США (LIVE)

20:20. Тур 7. Фінляндія - Данія (LIVE)

Група В (матчі грають у Латвії)

12 травня (п'ятниця)

13 травня (субота)

14 травня (неділя)

15 травня (понеділок)

16 травня (вівторок)

17 травня (середа)

18 травня (четвер)

19 травня (п'ятниця)

20 травня (субота)

21 травня (неділя)

22 травня (понеділок)

16:20. Тур 6. Канада - Норвегія 2:3 Б (LIVE, відеоогляд матчу)

20:20. Тур 7. Казахстан - Словенія 4:3 (LIVE, відеоогляд матчу)

23 травня (вівторок)

12:20. Тур 7. Словаччина - Норвегія (LIVE)

16:20. Тур 7. Канада - Чехія (LIVE)

20:20. Тур 7. Швейцарія - Латвія (LIVE)

Матчі плей-оф

25 травня (четвер)

16:20. Перший чвертьфінал (грають у Фінляндії)

16:20. Другий чвертьфінал (грають у Латвії)

20:20. Третій чвертьфінал (грають у Фінляндії)

20:20. Четвертий чвертьфінал (грають у Латвії)

27 травня (субота)

14:20. Перший півфінал (грають у Фінляндії)

18:20. Другий півфінал (грають у Фінляндії)

28 травня (неділя)