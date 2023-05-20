Джерело - Чемпіон.
У містах Тампере (Фінляндія) та Рига (Латвія) з 12 по 28 травня 2023 року відбувається 86-й чемпіонат світу з хокею із шайбою серед чоловічих команд.
Чемпіонат світу мав відбуватися у росії. Але 27 травня 2022 року на конгресі ІІХФ було ухвалено рішення, що замість санкт-петербургу (росія) чемпіонат з 12 по 28 травня 2023 року приймуть міста Тампере (Фінляндія) та Рига (Латвія).
У змаганнях бере участь 16 команд, що поділені на дві групи. Збірні Фінляндії, США, Швеції, Німеччини, Данії, Франції, Австрії та Угорщини грають у групі А. Матчі цієї групи відбуваються у місті Тампере.
У групі В грають збірні Канади, Чехії, Швейцарії, Словаччини, Латвії, Норвегії, Казахстану та Словенії. Матчі групи В відбуваються у місті Рига.
З кожної групи по чотири найкращі команди вийдуть до 1/8 фіналу чемпіонату світу. Команди, що посядуть останні місця у групах, вибудуть до Дивізіону 1А.
12 травня (п'ятниця)
- 16:20. Тур 1. Фінляндія - США 1:4 (LIVE, відеоогляд матчу)
- 20:20. Тур 1. Швеція - Німеччина 1:0 (LIVE, відеоогляд матчу)
13 травня (субота)
- 12:20. Тур 1. Франція - Австрія 2:1 ОВ (LIVE, відеоогляд матчу)
- 16:20. Тур 1. Угорщина - Данія 1:3 (відеоогляд матчу)
- 20:20. Тур 2. Німеччина - Фінляндія 3:4 (LIVE, відеоогляд матчу)
14 травня (неділя)
- 12:20. Тур 2. США - Угорщина 7:1 (LIVE, відеоогляд матчу)
- 16:20. Тур 2. Франція - Данія 3:4 ОВ (LIVE, відеоогляд матчу)
- 20:20. Тур 2. Швеція - Австрія 5:0 (LIVE, відеоогляд матчу)
15 травня (понеділок)
- 16:20. Тур 3. Німеччина - США 2:3 (LIVE, відеоогляд матчу)
- 20:20. Тур 3. Фінляндія - Швеція 1:2 Б (LIVE, відеоогляд матчу)
16 травня (вівторок)
- 16:20. Тур 3. Данія - Австрія 6:2 (LIVE, відеоогляд матчу)
- 20:20. Тур 3. Франція - Угорщина 2:3 ОВ (LIVE, відеоогляд матчу)
17 травня (середа)
- 16:20. Тур 4. США - Австрія 4:1 (LIVE, відеоогляд матчу)
- 20:20. Тур 4. Фінляндія - Франція 5:3 (LIVE, відеоогляд матчу)
18 травня (четвер)
- 16:20. Тур 4. Угорщина - Швеція 1:7 (LIVE, відеоогляд матчу)
- 20:20. Тур 4. Данія - Німеччина 4:6 (LIVE, відеоогляд матчу)
19 травня (п'ятниця)
- 16:20. Тур 5. Угорщина - Фінляндія 1:7 (LIVE, відеоогляд матчу)
- 20:20. Тур 5. Австрія - Німеччина 2:4 (LIVE, відеоогляд матчу)
20 травня (субота)
- 12:20. Тур 5. США - Данія (LIVE)
- 16:20. Тур 6. Австрія - Фінляндія (LIVE)
- 20:20. Тур 5. Швеція - Франція (LIVE)
21 травня (неділя)
22 травня (понеділок)
- 16:20. Тур 6. Данія - Швеція
- 20:20. Тур 7. Австрія - Угорщина
23 травня (вівторок)
- 12:20. Тур 7. Німеччина - Франція
- 16:20. Тур 7. Швеція - США
- 20:20. Тур 7. Фінляндія - Данія
Група В (матчі грають у Латвії)
12 травня (п'ятниця)
- 16:20. Тур 1. Словаччина - Чехія 2:3 (LIVE, відеоогляд матчу)
- 20:20. Тур 1. Латвія - Канада 0:6 (LIVE, відеоогляд матчу)
13 травня (субота)
- 12:20. Тур 1. Швейцарія - Словенія 7:0 (відеоогляд матчу)
- 16:20. Тур 1. Норвегія - Казахстан 3:4 Б (LIVE, відеоогляд матчу)
- 20:20. Тур 2. Словаччина - Латвія 2:1 (LIVE, відеоогляд матчу)
14 травня (неділя)
- 12:20. Тур 2. Словенія - Канада 2:5 (відеоогляд матчу)
- 16:20. Тур 2. Норвегія - Швейцарія 0:3 (відеоогляд матчу)
- 20:20. Тур 2. Чехія - Казахстан 5:1 (LIVE, відеоогляд матчу)
15 травня (понеділок)
- 16:20. Тур 3. Словаччина - Канада 1:2 Б (LIVE, відеоогляд матчу)
- 20:20. Тур 3. Чехія - Латвія 3:4 ОВ (LIVE, відеоогляд матчу)
16 травня (вівторок)
- 16:20. Тур 3. Словенія - Норвегія 0:1 (LIVE, відеоогляд матчу)
- 20:20. Тур 3. Швейцарія - Казахстан 5:0 (LIVE, відеоогляд матчу)
17 травня (середа)
- 16:20. Тур 4. Латвія - Норвегія 2:1 (LIVE, відеоогляд матчу)
- 20:20. Тур 4. Канада - Казахстан 5:1 (LIVE, відеоогляд матчу)
18 травня (четвер)
- 16:20. Тур 4. Чехія - Словенія 6:2 (LIVE), відеоогляд матчу)
- 20:20. Тур 4. Швейцарія - Словаччина 4:2 (LIVE, відеоогляд матчу)
19 травня (п'ятниця)
- 16:20. Тур 5. Латвія - Словенія 3:2 (LIVE, відеоогляд матчу)
- 20:20. Тур 5. Казахстан - Словаччина 4:3 Б (LIVE, відеоогляд матчу)
20 травня (субота)
- 12:20. Тур 5. Норвегія - Чехія (LIVE)
- 16:20. Тур 5. Канада - Швейцарія (LIVE)
- 20:20. Тур 6. Казахстан - Латвія (LIVE)
21 травня (неділя)
22 травня (понеділок)
- 16:20. Тур 6. Канада - Норвегія
- 16:20. Тур 7. Казахстан - Словенія
23 травня (вівторок)
- 12:20. Тур 7. Словаччина - Норвегія
- 16:20. Тур 7. Канада - Чехія
- 20:20. Тур 7. Швейцарія - Латвія
Матчі плей-оф
25 травня (четвер)
- 16:20. Перший чвертьфінал (грають у Фінляндії)
- 16:20. Другий чвертьфінал (грають у Латвії)
- 20:20. Третій чвертьфінал (грають у Фінляндії)
- 20:20. Четвертий чвертьфінал (грають у Латвії)
27 травня (субота)
- 14:20. Перший півфінал (грають у Фінляндії)
- 18:20. Другий півфінал (грають у Фінляндії)
28 травня (неділя)
- 15:20. Матч за третє місце (грають у Фінляндії)
- 20:20. Фінал (грають у Фінляндії)