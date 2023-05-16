Джерело - Чемпіон.

У містах Тампере (Фінляндія) та Рига (Латвія) з 12 по 28 травня 2023 року відбувається 86-й чемпіонат світу з хокею із шайбою серед чоловічих команд.

Чемпіонат світу мав відбуватися у росії. Але 27 травня 2022 року на конгресі ІІХФ було ухвалено рішення, що замість санкт-петербургу (росія) чемпіонат з 12 по 28 травня 2023 року приймуть міста Тампере (Фінляндія) та Рига (Латвія).

У змаганнях бере участь 16 команд, що поділені на дві групи. Збірні Фінляндії, США, Швеції, Німеччини, Данії, Франції, Австрії та Угорщини грають у групі А. Матчі цієї групи відбуваються у місті Тампере.

У групі В грають збірні Канади, Чехії, Швейцарії, Словаччини, Латвії, Норвегії, Казахстану та Словенії. Матчі групи В відбуваються у місті Рига.

З кожної групи по чотири найкращі команди вийдуть до 1/8 фіналу чемпіонату світу. Команди, що посядуть останні місця у групах, вибудуть до Дивізіону 1А.

86-й чемпіонат світу з хокею

Чоловіки, Тампере та Рига

12-28 травня 2023 року

Груповий етап

Група А (матчі грають у Фінляндії)

12 травня (п'ятниця)

13 травня (субота)

14 травня (неділя)

15 травня (понеділок)

16 травня (вівторок)

16:20. Тур 3. Данія - Австрія (LIVE)

20:20. Тур 3. Франція - Угорщина (LIVE)

17 травня (середа)

16:20. Тур 4. США - Австрія (LIVE)

20:20. Тур 4. Фінляндія - Франція (LIVE)

18 травня (четвер)

16:20. Тур 4. Угорщина - Швеція

20:20. Тур 4. Данія - Німеччина

19 травня (п'ятниця)

16:20. Тур 5. Угорщина - Фінляндія

20:20. Тур 5. Австрія - Німеччина

20 травня (субота)

12:20. Тур 5. США - Данія

16:20. Тур 6. Австрія - Фінляндія

20:20. Тур 5. Швеція - Франція

21 травня (неділя)

16:20. Тур 6. Німеччина - Угорщина

20:20. Тур 6. США - Франція

22 травня (понеділок)

16:20. Тур 6. Данія - Швеція

20:20. Тур 7. Австрія - Угорщина

23 травня (вівторок)

12:20. Тур 7. Німеччина - Франція

16:20. Тур 7. Швеція - США

20:20. Тур 7. Фінляндія - Данія

Група В (матчі грають у Латвії)

12 травня (п'ятниця)

13 травня (субота)

14 травня (неділя)

15 травня (понеділок)

16 травня (вівторок)

16:20. Тур 3. Словенія - Норвегія (LIVE)

20:20. Тур 3. Швейцарія - Казахстан (LIVE)

17 травня (середа)

16:20. Тур 4. Латвія - Норвегія (LIVE)

20:20. Тур 4. Канада - Казахстан (LIVE)

18 травня (четвер)

16:20. Тур 4. Чехія - Словенія

20:20. Тур 4. Швейцарія - Словаччина

19 травня (п'ятниця)

16:20. Тур 5. Латвія - Словенія

20:20. Тур 5. Казахстан - Словаччина

20 травня (субота)

12:20. Тур 5. Норвегія - Чехія

16:20. Тур 5. Канада - Швейцарія

20:20. Тур 6. Казахстан - Латвія

21 травня (неділя)

16:20. Тур 6. Словенія - Словаччина

20:20. Тур 6. Чехія - Швейцарія

22 травня (понеділок)

16:20. Тур 6. Канада - Норвегія

16:20. Тур 7. Казахстан - Словенія

23 травня (вівторок)

12:20. Тур 7. Словаччина - Норвегія

16:20. Тур 7. Канада - Чехія

20:20. Тур 7. Швейцарія - Латвія

Матчі плей-оф

25 травня (четвер)

16:20. Перший чвертьфінал (грають у Фінляндії)

16:20. Другий чвертьфінал (грають у Латвії)

20:20. Третій чвертьфінал (грають у Фінляндії)

20:20. Четвертий чвертьфінал (грають у Латвії)

27 травня (субота)

14:20. Перший півфінал (грають у Фінляндії)

18:20. Другий півфінал (грають у Фінляндії)

28 травня (неділя)