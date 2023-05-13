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Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів

Сьогодні 00:13 16138 0
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів

Джерело - Чемпіон.

У містах Тампере (Фінляндія) та Рига (Латвія) з 12 по 28 травня 2023 року відбувається 86-й чемпіонат світу з хокею із шайбою серед чоловічих команд.

Чемпіонат світу мав відбуватися у росії. Але 27 травня 2022 року на конгресі ІІХФ було ухвалено рішення, що замість санкт-петербургу (росія) чемпіонат з 12 по 28 травня 2023 року приймуть міста Тампере (Фінляндія) та Рига (Латвія).

У змаганнях бере участь 16 команд, що поділені на дві групи. Збірні Фінляндії, США, Швеції, Німеччини, Данії, Франції, Австрії та Угорщини грають у групі А. Матчі цієї групи відбуваються у місті Тампере.

У групі В грають збірні Канади, Чехії, Швейцарії, Словаччини, Латвії, Норвегії, Казахстану та Словенії. Матчі групи В відбуваються у місті Рига.

З кожної групи по чотири найкращі команди вийдуть до 1/8 фіналу чемпіонату світу. Команди, що посядуть останні місця у групах, вибудуть до Дивізіону 1А.

86-й чемпіонат світу з хокею
Чоловіки, Тампере та Рига
12-28 травня 2023 року
Груповий етап
Група А (матчі грають у Фінляндії)

12 травня (п'ятниця)

13 травня (субота)

  • 12:20. Тур 1. Франція - Австрія  (LIVE)
  • 16:20. Тур 1. Угорщина - Данія 
  • 20:20. Тур 2. Німеччина - Фінляндія  (LIVE)

14 травня (неділя)

  • 12:20. Тур 2. США - Угорщина (LIVE)
  • 16:20. Тур 2. Франція - Данія (LIVE)
  • 20:20. Тур 2. Швеція - Австрія (LIVE)

15 травня (понеділок)

  • 16:20. Тур 3. Німеччина - США
  • 20:20. Тур 3. Фінляндія - Швеція 

16 травня (вівторок)

  • 16:20. Тур 3. Данія - Австрія
  • 20:20. Тур 3. Франція - Угорщина

17 травня (середа)

  • 16:20. Тур 4. США - Австрія
  • 20:20. Тур 4. Фінляндія - Франція

18 травня (четвер)

  • 16:20. Тур 4. Угорщина - Швеція
  • 20:20. Тур 4. Данія - Німеччина

19 травня (п'ятниця)

  • 16:20. Тур 5. Угорщина - Фінляндія
  • 20:20. Тур 5. Австрія - Німеччина

20 травня (субота)

  • 12:20. Тур 5. США - Данія
  • 16:20. Тур 6. Австрія - Фінляндія
  • 20:20. Тур 5. Швеція - Франція

21 травня (неділя)

  • 16:20. Тур 6. Німеччина - Угорщина
  • 20:20. Тур 6. США - Франція

22 травня (понеділок)

  • 16:20. Тур 6. Данія - Швеція
  • 20:20. Тур 7. Австрія - Угорщина

23 травня (вівторок)

  • 12:20. Тур 7. Німеччина - Франція
  • 16:20. Тур 7. Швеція - США
  • 20:20. Тур 7. Фінляндія - Данія

Група В (матчі грають у Латвії)

12 травня (п'ятниця)

13 травня (субота)

  • 12:20. Тур 1. Швейцарія - Словенія
  • 16:20. Тур 1. Норвегія - Казахстан  (LIVE)
  • 20:20. Тур 2. Словаччина - Латвія  (LIVE)

14 травня (неділя)

  • 12:20. Тур 2. Словенія - Канада
  • 16:20. Тур 2. Норвегія - Швейцарія
  • 20:20. Тур 2. Чехія - Казахстан (LIVE)

15 травня (понеділок)

  • 16:20. Тур 3. Словаччина - Канада
  • 20:20. Тур 3. Чехія - Латвія 

16 травня (вівторок)

  • 16:20. Тур 3. Словенія - Норвегія
  • 20:20. Тур 3. Швейцарія - Казахстан

17 травня (середа)

  • 16:20. Тур 4. Латвія - Норвегія
  • 20:20. Тур 4. Канада - Казахстан

18 травня (четвер)

  • 16:20. Тур 4. Чехія - Словенія
  • 20:20. Тур 4. Швейцарія - Словаччина

19 травня (п'ятниця)

  • 16:20. Тур 5. Латвія - Словенія
  • 20:20. Тур 5. Казахстан - Словаччина

20 травня (субота)

  • 12:20. Тур 5. Норвегія - Чехія
  • 16:20. Тур 5. Канада - Швейцарія
  • 20:20. Тур 6. Казахстан - Латвія

21 травня (неділя)

  • 16:20. Тур 6. Словенія - Словаччина
  • 20:20. Тур 6. Чехія - Швейцарія

22 травня (понеділок)

  • 16:20. Тур 6. Канада - Норвегія
  • 16:20. Тур 7. Казахстан - Словенія

23 травня (вівторок)

  • 12:20. Тур 7. Словаччина - Норвегія
  • 16:20. Тур 7. Канада - Чехія
  • 20:20. Тур 7. Швейцарія - Латвія

Матчі плей-оф

25 травня (четвер)

  • 16:20. Перший чвертьфінал (грають у Фінляндії)
  • 16:20. Другий чвертьфінал (грають у Латвії)
  • 20:20. Третій чвертьфінал (грають у Фінляндії)
  • 20:20. Четвертий чвертьфінал (грають у Латвії)

27 травня (субота)

  • 14:20. Перший півфінал (грають у Фінляндії)
  • 18:20. Другий півфінал (грають у Фінляндії)

28 травня (неділя)

  • 15:20. Матч за третє місце (грають у Фінляндії)
  • 20:20. Фінал (грають у Фінляндії)
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