Джерело - Чемпіон.
У містах Тампере (Фінляндія) та Рига (Латвія) з 12 по 28 травня 2023 року відбудеться 86-й чемпіонат світу з хокею із шайбою серед чоловічих команд.
Чемпіонат світу мав відбуватися у росії. Але 27 травня 2022 року на конгресі ІІХФ було ухвалено рішення, що замість санкт-петербургу (росія) чемпіонат з 12 по 28 травня 2023 року приймуть міста Тампере (Фінляндія) та Рига (Латвія).
У змаганнях візьме участь 16 команд, що поділені на дві групи. Збірні Фінляндії, США, Швеції, Німеччини, Данії, Франції, Австрії та Угорщини гратимуть у групі А. Матчі цієї групи відбудуться у місті Тампере.
У групі В зіграють збірні Канади, Чехії, Швейцарії, Словаччини, Латвії, Норвегії, Казахстану та Словенії. Матчі групи В відбудуться у місті Рига.
З кожної групи по чотири найкращі команди вийдуть до 1/8 фіналу чемпіонату світу. Команди, що посядуть останні місця у групах, вибудуть до Дивізіону 1А.
12 травня (п'ятниця)
13 травня (субота)
- 12:20. Тур 1. Франція - Австрія (LIVE)
- 16:20. Тур 1. Угорщина - Данія
- 20:20. Тур 2. Німеччина - Фінляндія (LIVE)
14 травня (неділя)
- 12:20. Тур 2. США - Угорщина (LIVE)
- 16:20. Тур 2. Франція - Данія (LIVE)
- 20:20. Тур 2. Швеція - Австрія (LIVE)
15 травня (понеділок)
- 16:20. Тур 3. Німеччина - США
- 20:20. Тур 3. Фінляндія - Швеція
16 травня (вівторок)
- 16:20. Тур 3. Данія - Австрія
- 20:20. Тур 3. Франція - Угорщина
17 травня (середа)
- 16:20. Тур 4. США - Австрія
- 20:20. Тур 4. Фінляндія - Франція
18 травня (четвер)
- 16:20. Тур 4. Угорщина - Швеція
- 20:20. Тур 4. Данія - Німеччина
19 травня (п'ятниця)
- 16:20. Тур 5. Угорщина - Фінляндія
- 20:20. Тур 5. Австрія - Німеччина
20 травня (субота)
- 12:20. Тур 5. США - Данія
- 16:20. Тур 6. Австрія - Фінляндія
- 20:20. Тур 5. Швеція - Франція
21 травня (неділя)
- 16:20. Тур 6. Німеччина - Угорщина
- 20:20. Тур 6. США - Франція
22 травня (понеділок)
- 16:20. Тур 6. Данія - Швеція
- 20:20. Тур 7. Австрія - Угорщина
23 травня (вівторок)
- 12:20. Тур 7. Німеччина - Франція
- 16:20. Тур 7. Швеція - США
- 20:20. Тур 7. Фінляндія - Данія
Група В (матчі грають у Латвії)
12 травня (п'ятниця)
13 травня (субота)
- 12:20. Тур 1. Швейцарія - Словенія
- 16:20. Тур 1. Норвегія - Казахстан (LIVE)
- 20:20. Тур 2. Словаччина - Латвія (LIVE)
14 травня (неділя)
- 12:20. Тур 2. Словенія - Канада
- 16:20. Тур 2. Норвегія - Швейцарія
- 20:20. Тур 2. Чехія - Казахстан (LIVE)
15 травня (понеділок)
- 16:20. Тур 3. Словаччина - Канада
- 20:20. Тур 3. Чехія - Латвія
16 травня (вівторок)
- 16:20. Тур 3. Словенія - Норвегія
- 20:20. Тур 3. Швейцарія - Казахстан
17 травня (середа)
- 16:20. Тур 4. Латвія - Норвегія
- 20:20. Тур 4. Канада - Казахстан
18 травня (четвер)
- 16:20. Тур 4. Чехія - Словенія
- 20:20. Тур 4. Швейцарія - Словаччина
19 травня (п'ятниця)
- 16:20. Тур 5. Латвія - Словенія
- 20:20. Тур 5. Казахстан - Словаччина
20 травня (субота)
- 12:20. Тур 5. Норвегія - Чехія
- 16:20. Тур 5. Канада - Швейцарія
- 20:20. Тур 6. Казахстан - Латвія
21 травня (неділя)
- 16:20. Тур 6. Словенія - Словаччина
- 20:20. Тур 6. Чехія - Швейцарія
22 травня (понеділок)
- 16:20. Тур 6. Канада - Норвегія
- 16:20. Тур 7. Казахстан - Словенія
23 травня (вівторок)
- 12:20. Тур 7. Словаччина - Норвегія
- 16:20. Тур 7. Канада - Чехія
- 20:20. Тур 7. Швейцарія - Латвія
Матчі плей-оф
25 травня (четвер)
- 16:20. Перший чвертьфінал (грають у Фінляндії)
- 16:20. Другий чвертьфінал (грають у Латвії)
- 20:20. Третій чвертьфінал (грають у Фінляндії)
- 20:20. Четвертий чвертьфінал (грають у Латвії)
27 травня (субота)
- 14:20. Перший півфінал (грають у Фінляндії)
- 18:20. Другий півфінал (грають у Фінляндії)
28 травня (неділя)
- 15:20. Матч за третє місце (грають у Фінляндії)
- 20:20. Фінал (грають у Фінляндії)