Головне
Світоліна з боями поступилась Стівенс у півфіналі турніру WTA 125 у Франції
Вчора 18:39 1520 2
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань
Сьогодні 00:15 5320
Челсі з Мудриком переграв Борнмут Забарного: результати 35 туру АПЛ
Вчора 21:33 924
Мудрика покарали жовтою карткою за симуляцію в матчі АПЛ - відео моменту
Вчора 20:13 1535
Сестри Алексіїви вибороли золото на етапі Кубка світу з артистичного плавання
Вчора 19:37 321
Середа та Болюх здобули срібло на Кубку світу у Монреалі
Вчора 16:37 318
Снігур поступилась у півфіналі турніру ITF в Іспанії
Вчора 16:25 449 1
Федіна здобула срібло на Кубку світу з артистичного плавання
Вчора 13:02 435
У наступному сезоні має повернутися Кубок України
Вчора 10:02 417
Блохіну сказав, що на поле не вийду: Рикун - про кар'єру, курйози, Маркевича та збірну
Вчора 10:00 12004
Прямі трансляції

Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань

Сьогодні 00:15 5320 0
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань

Джерело - Чемпіон.

У містах Тампере (Фінляндія) та Рига (Латвія) з 12 по 28 травня 2023 року відбудеться 86-й чемпіонат світу з хокею із шайбою серед чоловічих команд.

Чемпіонат світу мав відбуватися у росії. Але 27 травня 2022 року на конгресі ІІХФ було ухвалено рішення, що замість санкт-петербургу (росія) чемпіонат з 12 по 28 травня 2023 року приймуть міста Тампере (Фінляндія) та Рига (Латвія).

У змаганнях візьме участь 16 команд, що поділені на дві групи. Збірні Фінляндії, США, Швеції, Німеччини, Данії, Франції, Австрії та Угорщини гратимуть у групі А. Матчі цієї групи відбудуться у місті Тампере.

У групі В зіграють збірні Канади, Чехії, Швейцарії, Словаччини, Латвії, Норвегії, Казахстану та Словенії. Матчі групи В відбудуться у місті Рига.

З кожної групи по чотири найкращі команди вийдуть до 1/8 фіналу чемпіонату світу. Команди, що посядуть останні місця у групах, вибудуть до Дивізіону 1А.

86-й чемпіонат світу з хокею
Чоловіки, Тампере та Рига
12-28 травня 2023 року
Груповий етап
Група А (матчі граються у Фінляндії)

12 травня (п'ятниця)

  • 16:20. Тур 1. Фінляндія - США
  • 20:20. Тур 1. Швеція - Німеччина

13 травня (субота)

  • 12:20. Тур 1. Франція - Австрія
  • 16:20. Тур 1. Угорщина - Данія 
  • 20:20. Тур 2. Німеччина - Фінляндія

14 травня (неділя)

  • 12:20. Тур 2. США - Угорщина
  • 16:20. Тур 2. Франція - Данія
  • 20:20. Тур 2. Швеція - Австрія

15 травня (понеділок)

  • 16:20. Тур 3. Німеччина - США
  • 20:20. Тур 3. Фінляндія - Швеція 

16 травня (вівторок)

  • 16:20. Тур 3. Данія - Австрія
  • 20:20. Тур 3. Франція - Угорщина

17 травня (середа)

  • 16:20. Тур 4. США - Австрія
  • 20:20. Тур 4. Фінляндія - Франція

18 травня (четвер)

  • 16:20. Тур 4. Угорщина - Швеція
  • 20:20. Тур 4. Данія - Німеччина

19 травня (п'ятниця)

  • 16:20. Тур 5. Угорщина - Фінляндія
  • 20:20. Тур 5. Австрія - Німеччина

20 травня (субота)

  • 12:20. Тур 5. США - Данія
  • 16:20. Тур 6. Австрія - Фінляндія
  • 20:20. Тур 5. Швеція - Франція

21 травня (неділя)

  • 16:20. Тур 6. Німеччина - Угорщина
  • 20:20. Тур 6. США - Франція

22 травня (понеділок)

  • 16:20. Тур 6. Данія - Швеція
  • 20:20. Тур 7. Австрія - Угорщина

23 травня (вівторок)

  • 12:20. Тур 7. Німеччина - Франція
  • 16:20. Тур 7. Швеція - США
  • 20:20. Тур 7. Фінляндія - Данія

Група В (матчі граються у Латвії)

12 травня (п'ятниця)

  • 16:20. Тур 1. Словаччина - Чехія
  • 20:20. Тур 1. Латвія - Канада

13 травня (субота)

  • 12:20. Тур 1. Швейцарія - Словенія
  • 16:20. Тур 1. Норвегія - Казахстан
  • 20:20. Тур 2. Словаччина - Латвія

14 травня (неділя)

  • 12:20. Тур 2. Словенія - Канада
  • 16:20. Тур 2. Норвегія - Швейцарія
  • 20:20. Тур 2. Чехія - Казахстан

15 травня (понеділок)

  • 16:20. Тур 3. Словаччина - Канада
  • 20:20. Тур 3. Чехія - Латвія 

16 травня (вівторок)

  • 16:20. Тур 3. Словенія - Норвегія
  • 20:20. Тур 3. Швейцарія - Казахстан

17 травня (середа)

  • 16:20. Тур 4. Латвія - Норвегія
  • 20:20. Тур 4. Канада - Казахстан

18 травня (четвер)

  • 16:20. Тур 4. Чехія - Словенія
  • 20:20. Тур 4. Швейцарія - Словаччина

19 травня (п'ятниця)

  • 16:20. Тур 5. Латвія - Словенія
  • 20:20. Тур 5. Казахстан - Словаччина

20 травня (субота)

  • 12:20. Тур 5. Норвегія - Чехія
  • 16:20. Тур 5. Канада - Швейцарія
  • 20:20. Тур 6. Казахстан - Латвія

21 травня (неділя)

  • 16:20. Тур 6. Словенія - Словаччина
  • 20:20. Тур 6. Чехія - Швейцарія

22 травня (понеділок)

  • 16:20. Тур 6. Канада - Норвегія
  • 16:20. Тур 7. Казахстан - Словенія

23 травня (вівторок)

  • 12:20. Тур 7. Словаччина - Норвегія
  • 16:20. Тур 7. Канада - Чехія
  • 20:20. Тур 7. Швейцарія - Латвія

Матчі плей-оф

25 травня (четвер)

  • 16:20. Перший чвертьфінал (грають у Фінляндії)
  • 16:20. Другий чвертьфінал (грають у Латвії)
  • 20:20. Третій чвертьфінал (грають у Фінляндії)
  • 20:20. Четвертий чвертьфінал (грають у Латвії)

27 травня (субота)

  • 14:20. Перший півфінал (грають у Фінляндії)
  • 18:20. Другий півфінал (грають у Фінляндії)

28 травня (неділя)

  • 15:20. Матч за третє місце (грають у Фінляндії)
  • 20:20. Фінал (грають у Фінляндії)
Коментарі ()
Популярне зараз
Ломаченко - Хейні: усе про бій за абсолютного чемпіона світу Ломаченко - Хейні: усе про бій за абсолютного чемпіона світу 4514 1
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 10270
Гаряча фанатка Наполі пройшлась голяка по місту на честь чемпіонства улюбленого клубу - ВІДЕО Гаряча фанатка Наполі пройшлась голяка по місту на честь чемпіонства улюбленого клубу - ВІДЕО 3143
8 років тому Мессі забив один з найкращих голів у кар'єрі, який розлетівся на сотні мемів 8 років тому Мессі забив один з найкращих голів у кар'єрі, який розлетівся на сотні мемів 20532
Блохіну сказав, що на поле не вийду: Рикун - про кар'єру, курйози, Маркевича та збірну Блохіну сказав, що на поле не вийду: Рикун - про кар'єру, курйози, Маркевича та збірну 12004
ВІДЕО. Геніальна гра Рикуна та епічна перемога збірної України над Туреччиною ВІДЕО. Геніальна гра Рикуна та епічна перемога збірної України над Туреччиною 6871
Рекомендуємо
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 20972
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 111411
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 148429 7
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 25790 3
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 25850
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 55248