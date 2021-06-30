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Євро-2020. Плей-оф. Календар, результати, трансляції

Сьогодні 00:52 11196 0
Євро-2020. Плей-оф. Календар, результати, трансляції
#Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

26 червня розпочнеться плей-оф чемпіонату Європи з футболу - Євро-2020. 16 найкращих команд на континенті продовжать боротьбу за омріяний трофей. Фінал відбудеться 11 липня в Лондоні на Вемблі.

Збірна України в 1/8 зіграє проти команди Швеції.

26 червня

19:00. Уельс - Данія 0:4

[АнонсДе дивитисяПряма трансляціяОгляд]

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22:00. Італія - Австрія 2:1

[АнонсДе дивитисяПряма трансляція. Онлайн. Огляд. Звіт]

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27 червня

19:00. Нідерланди - Чехія 0:2

[АнонсДе дивитисяПряма трансляція.Огляд]

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22:00. Бельгія -  Португалія 1:0

[АнонсДе дивитися. Пряма трансляціяОнлайн. Огляд. Звіт]

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28 червня

19:00. Хорватія - Іспанія 3:5

[Анонс. Де дивитисяПряма трансляція. Огляд]

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22:00. Франція - Швейцарія 3:3 (4:5 по пенальті)

[АнонсДе дивитисяПряма трансляція. Огляд]

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29 червня

19:00. Англія - Німеччина 2:0

[АнонсДе дивитисяПряма трансляція. Онлайн. Огляд. Звіт]

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22:00. Швеція - УКРАЇНА  1:2

[АнонсМатч-центрДе дивитисяПряма трансляціяОнлайн. Огляд. Звіт]

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1/4 фіналу

ЧФ1: Швейцарія - Іспанія (19:00, п'ятниця, 2 липня, Санкт-Петербург)

ЧФ2: Бельгія - Італія (22:00, п'ятниця, 2 липня, Мюнхен)

ЧФ3: Чехія - Данія (19:00, субота, 3 липня, Баку)

ЧФ4: Україна - Англія (22:00, субота, 3 липня, Рим)

1/2 фіналу

ПФ1: Переможець ЧФ2 - переможець ЧФ1 (22:00, вівторок, 6 липня, Лондон)

ПФ2: Переможець ЧФ4 - переможець ЧФ3 (22:00, середа, 7 липня, Лондон)

Фінал

Переможець ПФ1 - переможець ПФ2 (22:00, 11 липня, Лондон)

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