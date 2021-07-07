Джерело - Чемпіон.
У матчі 1/2 фіналу чемпіонату Європи-2020 збірна Італії зустрічалася з національною командою Іспанії. Гра відбулася на стадіоні Вемблі в Лондоні і завершилася перемогою збірної Італії в серії пенальті (1:1, 4:2 - по пенальті).
На 60-й хвилині матчу К’єза відкрив рахунок. Через 20 хвилин спрацював джокер Енріке - Мората вийшов на заміну і зрівняв рахунок.
Овертайми не порадували забитими голами і переможець протистояння визначився у серії післяматчевих пенальті. Перемогу здобула збірна Італії - 4:2.
Таким чином, збірна Італії вийшла у фінал Євро-2020, де зіграє з переможцем пари Англія - Данія.
Італія - Іспанія 1:1 (0:0, пен 4:2)
Голи: 1:0 - 60 К’єза, 1:1 - 80 Мората