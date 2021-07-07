Визначився перший фіналіст турніру

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1/2 фіналу чемпіонату Європи-2020 збірна Італії зустрічалася з національною командою Іспанії. Гра відбулася на стадіоні Вемблі в Лондоні і завершилася перемогою збірної Італії в серії пенальті (1:1, 4:2 - по пенальті).

На 60-й хвилині матчу К’єза відкрив рахунок. Через 20 хвилин спрацював джокер Енріке - Мората вийшов на заміну і зрівняв рахунок.

Овертайми не порадували забитими голами і переможець протистояння визначився у серії післяматчевих пенальті. Перемогу здобула збірна Італії - 4:2.

Таким чином, збірна Італії вийшла у фінал Євро-2020, де зіграє з переможцем пари Англія - ​​Данія.

Чемпіонат Європи-2020 з футболу

Півфінал

6 липня

Італія - Іспанія 1:1 (0:0, пен 4:2)

Голи: 1:0 - 60 К’єза, 1:1 - 80 Мората