 Збірна Англії здолала Данію та вийшла до фіналу Євро-2020 | Футбол | Champion.com.ua
Збірна Англії здолала Данію та вийшла до фіналу Євро-2020
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Збірна Англії здолала Данію та вийшла до фіналу Євро-2020

Сьогодні 00:38 499 0
Визначився другий фіналіст турніру
Збірна Англії здолала Данію та вийшла до фіналу Євро-2020
#Англія, #Данія

Джерело - Чемпіон.

У другому півфіналі чемпіонату Європи з футболу збірна Англії завдала поразки Данії. 

На 30-ій хвилині матчу після гарматного удару Дамсгорда зі штрафного Данія відкрила рахунок. То був перший пропущений гол для англійців на Євро-2020. На 39-ій хвилині матчу рахунок було зрівняно - К’єр зрізав м’яч у сітку власних воріт. Наприкінці першого овертайму Кейн забив гол у ворота Данії.

Нагадаємо, що 6 липня у першому півфіналі турніру збірна Італії переграла Іспанію. То ж у фіналі 11 липня у Лондоні на Вемблі зустрінуться збірні Італії та Англії.

Чемпіонат Європи-2020 з футболу
Півфінал
7 липня 

Англія - Данія 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 30 Дамсгорд, 1:1 - 39 К’єр (авт), 2:1 - 104 Кейн

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