Визначився другий фіналіст турніру

Джерело - Чемпіон.

У другому півфіналі чемпіонату Європи з футболу збірна Англії завдала поразки Данії.

На 30-ій хвилині матчу після гарматного удару Дамсгорда зі штрафного Данія відкрила рахунок. То був перший пропущений гол для англійців на Євро-2020. На 39-ій хвилині матчу рахунок було зрівняно - К’єр зрізав м’яч у сітку власних воріт. Наприкінці першого овертайму Кейн забив гол у ворота Данії.

Нагадаємо, що 6 липня у першому півфіналі турніру збірна Італії переграла Іспанію. То ж у фіналі 11 липня у Лондоні на Вемблі зустрінуться збірні Італії та Англії.

Чемпіонат Європи-2020 з футболу

Півфінал

7 липня

Англія - Данія 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 30 Дамсгорд, 1:1 - 39 К’єр (авт), 2:1 - 104 Кейн