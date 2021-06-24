 Євро-2020. Швеція - Україна: онлайн трансляція матчу 1/8 фіналу. LIVE | Євро-2020 | Champion.com.ua
В 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України зіграє з Швецією
Сьогодні 00:03 4564 1
Євро-2020. Плей-оф. Календар, результати, трансляції
Сьогодні 18:23 1209
Миколаїв відмовився від участі у Першій лізі
Сьогодні 17:54 534
Три гравці збірної України потрапили до ТОП-100 Євро-2020
Сьогодні 16:25 861
У Держдумі запропонували організувати спаринг між Росією та Україною
Сьогодні 16:09 1547
Калініна обіграла росіянку та вийшла у фінал кваліфікації Вімблдону
Сьогодні 14:55 475
Усик перед боєм із Джошуа перевтілився у Джокера
Сьогодні 13:44 2405
Шапаренко оцінив збірну Швеції
Сьогодні 13:28 1374
Бущан: Доля дала збірній України другий шанс
Сьогодні 11:42 731
Ломаченко - Накатані: онлайн-трансляція
Сьогодні 11:41 64274
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Сім років тому Суарес укусив К'єлліні на чемпіонаті світу
Сім років тому Суарес укусив К'єлліні на чемпіонаті світу Valeriy Ruchka
Сьогодні 19:27 2693
Навпроти посольства Швеції в Києві вивісили прапор з подякою за 1/8 фіналу Євро-2020
Навпроти посольства Швеції в Києві вивісили прапор з подякою за 1/8 фіналу Євро-2020 Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:18 1061
Мессі - 34! Голи аргентинця, що вразили увесь світ
Мессі - 34! Голи аргентинця, що вразили увесь світ Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:57 1715
Я хочу побачити, що ми гладіатори! Яскрава мотиваційна промова капітана збірної Угорщини
Я хочу побачити, що ми гладіатори! Яскрава мотиваційна промова капітана збірної Угорщини Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:02 524
Оцінені шанси «Донбасу» у хокейній Лізі чемпіонів
Оцінені шанси «Донбасу» у хокейній Лізі чемпіонів Дима Копий
Сьогодні 14:42 274
Прямі трансляції
Навколо спорту

Євро-2020. Швеція - Україна: онлайн трансляція матчу 1/8 фіналу. LIVE

Сьогодні 16:31 309 0
Євро-2020. Швеція - Україна: онлайн трансляція матчу 1/8 фіналу. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Збірна України в 1/8 фіналу Євро-2020 зіграє проти збірної Швеції. Матч відбудеться у вівторок, 29 червня, о 22:00 на Гемпден Парку в Глозго. Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалах Футбол 1/2 та Україна. також онлайн матч Швеція - Україна наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Шведи впевнено виграли групу E, набравши 7 очок і допомогли збірній України потрапити в плей-оф. Збірна України на груповій стадії здобула лише одну перемогу над Північною Македонією та двічи поступилася: Нідерландам і Австрії, проте за кращими показниками (1 із 4 кращих команд, які посіли треті місця в групах) отримала шанс зіграти в 1/8 фіналу.

Коментарі ()