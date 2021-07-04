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Євро-2020. Збірна України розгромно поступилася Англії в історичному матчі

Сьогодні 01:08 Стас Лысак 187 0
Євро-2020. Збірна України розгромно поступилася Англії в історичному матчі
#Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Збірна України у чвертьфіналі Євро-2020 поступилася Англії.

На англійців створювався тиск з боку уболівальників та преси, у той же час збірна України вже виглядала, як команда, яка стрибнула вище голову, обігравши Швецію.

Проте цей тиск не завадив "трьом левам" вже на перших хвилинах відкрити рахунок у матчі. Стерлінг прорвався до центру і видав класну передачу у розріз на Кейна, той прийняв м'яч та пробив повз Бущана.

Після забитого голу англійці опустилися ближче до своїх воріт і в нашої команди почали з'являтися перші моменти. Яремчук проривався по центру і віддавав на фланг на Ярмоленка, але Андрій не зміг виконати простріл точний у боротьбі з Магвайром.

Яремчук пробивав з-за меж штрафного майданчика, але влучив у захисника.

А інколи суперники і самі давали нам шанс відзначитися. Яремчук у центрі перехопив м'яч увірвався у штрафний майданчик і пробивав з-під захисника, але Пікфорд перевів м'яч на кутовий.

На жаль, на 35-й хвилині Сергій Кривцов був змушений покинути поле і замість нього гру продовжив Віктор Циганков, а команда повернулася до моделі гри в 4 захисника.

Напркінці першого тайму Шапаренко з льоту пробивав з-за меж штрафного майданчика, але м'яч повз ворота полетів.

Перший тайм завершився з мінімальною перевагою англійської збірної та з надіями українців на камбек.

Проте усі мрії зруйнував Магвайр на перших хвилинах другої половини гри. Пішла подача зі штрафного, центрбек Манчестер Юнайтед перестрибнув Матвієнка та поклав м'яч у дальній кут воріт.

А ще за декілька хвилин Кейн довів рахунок до розгромного. Люк Шоу виконував подачу з лівого флангу, Кейн відклеївся від Матвієнка та без проблем головою пробив повз Бущана.

Після 0:3 було важко очікувати на позитивний результат. Збірна Англії відверто грала на результат, а наші хлопці намагалися створити щось біля воріт суперника. Проте на 63-й хвилині англійці забили ще один гол. Пішла подача з кутового, Хендерсон відірвався від захисника і пробив у дальній кут.

Збірна України старалася відіграти хоча б один гол, проте англійці грали майже бездоганно в захисті.

Підопічна Гарета Саутгейта здобули заслужену перемогу та крокують до півфіналу, де зустрінуться зі збірною Данії. А збірна України завершила свої виступи на історичному для себе Євро, де наша команда під керівництвом Андрія Шевченка досягла найкращого результату в історії!

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